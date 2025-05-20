Раритет из 80-х: обнаружен легендарный американский спорткар с пробегом 400 км (видео)

В США обнаружен идеально сохранившийся Chevrolet Corvette 1984 года. Редкий спорткар ранней серии почти не эксплуатировался.

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О находке рассказали в видео на Youtube-канале WD Detailing.

История Chevrolet Corvette C4 довольно интересная. Это одно из самых первых выпущенных авто четвертого поколения: его серийный номер — 71.

Владелец заложил дом, чтобы приобрести спорткар у супругов, которые выиграли его в лотерею. Он очень заботился о машине и чрезвычайно редко выезжал на ней из гаража, поэтому пробег Chevrolet Corvette за 41 год составляет всего 445 км.

Авто является одним из первых выпущенных Chevrolet Corvette C4 Фото: скриншот / YouTube

Американец поддерживал авто в идеальном состоянии, пока не начались проблемы со здоровьем, а после его смерти Chevrolet Corvette оказался заброшенным.

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Спорткар покрылся слоем грязи, а в его салоне завелись мыши. Впрочем, когда Chevrolet Corvette C4 помыли и отчистили, то оказалось, что эта капсула времени хорошо сохранилась. Теперь раритетному авто ищут нового владельца.

Салон спорткара в неплохом состоянии Фото: скриншот / YouTube

Chevrolet Corvette 1984 года оснащен 5,7-литровым V8 мощностью 205 л. с. и 4-ступенчатой автоматической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 6,7 с и развить 222 км/ч.

Между прочим, недавно обнаружили спортивное купе Dodge Viper первого поколения в новом состоянии.

Также Фокус сообщал, что винтажный Chevrolet Corvette 1978 года засветился в Киеве.