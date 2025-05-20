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Авто

Раритет из 80-х: обнаружен легендарный американский спорткар с пробегом 400 км (видео)

Chevrolet Corvette 1984 года, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette C4
Фото: скриншот / YouTube | Chevrolet Corvette 1984 года проехал всего 445 км

В США обнаружен идеально сохранившийся Chevrolet Corvette 1984 года. Редкий спорткар ранней серии почти не эксплуатировался.

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О находке рассказали в видео на Youtube-канале WD Detailing.

История Chevrolet Corvette C4 довольно интересная. Это одно из самых первых выпущенных авто четвертого поколения: его серийный номер — 71.

Владелец заложил дом, чтобы приобрести спорткар у супругов, которые выиграли его в лотерею. Он очень заботился о машине и чрезвычайно редко выезжал на ней из гаража, поэтому пробег Chevrolet Corvette за 41 год составляет всего 445 км.

Chevrolet Corvette C4, Chevrolet Corvette 1984, Chevrolet Corvette 1984, Chevrolet Corvette Fullscreen
Авто является одним из первых выпущенных Chevrolet Corvette C4
Фото: скриншот / YouTube

Американец поддерживал авто в идеальном состоянии, пока не начались проблемы со здоровьем, а после его смерти Chevrolet Corvette оказался заброшенным.

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Спорткар покрылся слоем грязи, а в его салоне завелись мыши. Впрочем, когда Chevrolet Corvette C4 помыли и отчистили, то оказалось, что эта капсула времени хорошо сохранилась. Теперь раритетному авто ищут нового владельца.

Салон Chevrolet Corvette C4, Chevrolet Corvette 1984, Chevrolet Corvette C4 Fullscreen
Салон спорткара в неплохом состоянии
Фото: скриншот / YouTube

Chevrolet Corvette 1984 года оснащен 5,7-литровым V8 мощностью 205 л. с. и 4-ступенчатой автоматической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 6,7 с и развить 222 км/ч.

Между прочим, недавно обнаружили спортивное купе Dodge Viper первого поколения в новом состоянии.

Также Фокус сообщал, что винтажный Chevrolet Corvette 1978 года засветился в Киеве.