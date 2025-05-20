Раритет із 80-х: виявлено легендарний американський спорткар із пробігом 400 км (відео)
У США виявлено ідеально збережений Chevrolet Corvette 1984 року. Рідкісний спорткар ранньої серії майже не експлуатувався.
Про знахідку розповіли у відео на Youtube-каналі WD Detailing.
Історія Chevrolet Corvette C4 доволі цікава. Це одне найперших випущених авто четвертого покоління: його серійний номер – 71.
Власник заклав будинок, аби придбати спорткар у подружжя, яке виграло його в лотерею. Він дуже дбав про машину та надзвичайно рідко виїжджав на ній з гаража, тому пробіг Chevrolet Corvette за 41 рік становить усього 445 км.
Американець підтримував авто в ідеальному стані, поки не почалися проблеми зі здоров’ям, а після його смерті Chevrolet Corvette виявився занедбаним.Важливо
Спорткар покрився шаром бруду, а в його салоні завелися миші. Утім, коли Chevrolet Corvette C4 помили та відчистили, то виявилося, що ця капсула часу добре збереглася. Тепер раритетному авто шукають нового власника.
Chevrolet Corvette 1984 року оснащений 5,7-літровим V8 потужністю 205 к. с. та 4-ступінчастою автоматичною КПП. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 6,7 с і розвинути 222 км/год.
Між іншим, нещодавно виявили спортивне купе Dodge Viper першого покоління у новому стані.
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