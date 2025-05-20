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Авто

Раритет із 80-х: виявлено легендарний американський спорткар із пробігом 400 км (відео)

Chevrolet Corvette 1984, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette C4
Фото: скриншот / YouTube | Chevrolet Corvette 1984 року проїхав усього 445 км

У США виявлено ідеально збережений Chevrolet Corvette 1984 року. Рідкісний спорткар ранньої серії майже не експлуатувався.

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Про знахідку розповіли у відео на Youtube-каналі WD Detailing.

Історія Chevrolet Corvette C4 доволі цікава. Це одне найперших випущених авто четвертого покоління: його серійний номер – 71.

Власник заклав будинок, аби придбати спорткар у подружжя, яке виграло його в лотерею. Він дуже дбав про машину та надзвичайно рідко виїжджав на ній з гаража, тому пробіг Chevrolet Corvette за 41 рік становить усього 445 км.

Chevrolet Corvette C4, Chevrolet Corvette 1984, Chevrolet Corvette Fullscreen
Авто є одним із перших випущених Chevrolet Corvette C4
Фото: скриншот / YouTube

Американець підтримував авто в ідеальному стані, поки не почалися проблеми зі здоров’ям, а після його смерті Chevrolet Corvette виявився занедбаним.

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Спорткар покрився шаром бруду, а в його салоні завелися миші. Утім, коли Chevrolet Corvette C4 помили та відчистили, то виявилося, що ця капсула часу добре збереглася. Тепер раритетному авто шукають нового власника.

Салон Chevrolet Corvette C4, Chevrolet Corvette 1984, Chevrolet Corvette C4 Fullscreen
Салон спорткара у непоганому стані
Фото: скриншот / YouTube

Chevrolet Corvette 1984 року оснащений 5,7-літровим V8 потужністю 205 к. с. та 4-ступінчастою автоматичною КПП. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 6,7 с і розвинути 222 км/год.

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