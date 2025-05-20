Раритет із 80-х: виявлено легендарний американський спорткар із пробігом 400 км (відео)

У США виявлено ідеально збережений Chevrolet Corvette 1984 року. Рідкісний спорткар ранньої серії майже не експлуатувався.

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Про знахідку розповіли у відео на Youtube-каналі WD Detailing.

Історія Chevrolet Corvette C4 доволі цікава. Це одне найперших випущених авто четвертого покоління: його серійний номер – 71.

Власник заклав будинок, аби придбати спорткар у подружжя, яке виграло його в лотерею. Він дуже дбав про машину та надзвичайно рідко виїжджав на ній з гаража, тому пробіг Chevrolet Corvette за 41 рік становить усього 445 км.

Авто є одним із перших випущених Chevrolet Corvette C4 Фото: скриншот / YouTube

Американець підтримував авто в ідеальному стані, поки не почалися проблеми зі здоров’ям, а після його смерті Chevrolet Corvette виявився занедбаним.

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Спорткар покрився шаром бруду, а в його салоні завелися миші. Утім, коли Chevrolet Corvette C4 помили та відчистили, то виявилося, що ця капсула часу добре збереглася. Тепер раритетному авто шукають нового власника.

Салон спорткара у непоганому стані Фото: скриншот / YouTube

Chevrolet Corvette 1984 року оснащений 5,7-літровим V8 потужністю 205 к. с. та 4-ступінчастою автоматичною КПП. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 6,7 с і розвинути 222 км/год.

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