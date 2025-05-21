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Авто

Поддельный американский спорткар ушел с молотка за миллион долларов (фото)

Shelby Cobra 427, Shelby Cobra, копия Shelby Cobra
Фото: Mecum | Копия Shelby Cobra 427 ушла с молотка за $990 000

В США на аукционе продали копию Shelby Cobra 427. Хотя спорткар не является аутентичным, за него отдали 990 000 долларов.

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О необычном клоне Shelby Cobra рассказали на сайте аукциона Mecum.

Оригинальная Shelby Cobra 60-х годов действительно является ценным коллекционным авто. Всего изготовлено примерно 1000 таких спорткаров и их стоимость сейчас начинается с миллиона долларов.

Shelby Cobra, Shelby Cobra 427, копия Shelby Cobra Fullscreen
Кузов авто полностью изготовили из меди
Фото: Mecum

Впрочем, многочисленные современные копии Shelby Cobra обычно значительно дешевле. Однако этот автомобиль действительно особенный.

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Дело в том, что кузов Shelby Cobra 427 полностью изготовили из полированной меди, а в основе спорткара лежит современное стальное шасси. Все работы выполнялись вручную.

Салон Shelby Cobra 427, копия Shelby Cobra Fullscreen
Пробег авто составляет всего 350 км
Фото: Mecum

Как и оригинал, копия Shelby Cobra 427 оснащена 7,0-литорным V8, однако его отдачу увеличили до 550 л.с. и 785 Н∙м, а также установили полированный стальной выхлоп. В паре с двигателем работает 5-ступенчатая механическая КПП.

Ford V8 427, Shelby Cobra, Shelby Cobra 427, копия Shelby Cobra Fullscreen
Под капотом установлен 550-сильный V8
Фото: Mecum

Медная копия Shelby Cobra 427 выглядит эффектно, однако дорого обошлась своим создателям. Вот почему изготовили всего два таких автомобиля. Конкретно этот спорткар проехал всего 350 км.

Между прочим, на этом же аукционе за 752 500 долларов продали уникальный гоночный Pontiac 1963 года.

Также Фокус писал, что старый 55-летний Ford ушел с молотка за $600 000.