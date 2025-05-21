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Підроблений американський спорткар пішов із молотка за мільйон доларів (фото)

Shelby Cobra 427, Shelby Cobra, копія Shelby Cobra
Фото: Mecum | Копія Shelby Cobra 427 пішла з молотка за $990 000

У США на аукціоні продали копію Shelby Cobra 427. Хоча спорткар не є автентичним, за нього віддали 990 000 доларів.

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Про незвичний клон Shelby Cobra розповіли на сайті аукціону Mecum.

Оригінальна Shelby Cobra 60-х років дійсно є цінним колекційним авто. Усього виготовлено приблизно 1000 таких спорткарів і їх вартість зараз починається з мільйона доларів.

Shelby Cobra, Shelby Cobra 427, копія Shelby Cobra Fullscreen
Кузов авто повністю виготовили з міді
Фото: Mecum

Утім, численні сучасні копії Shelby Cobra зазвичай значно дешевші. Однак цей автомобіль справді особливий.

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Річ у тім, що кузов Shelby Cobra 427 повністю виготовили з полірованої міді, а в основі спорткара лежить сучасне сталеве шасі. Усі роботи виконували вручну.

Салон Shelby Cobra 427, копія Shelby Cobra Fullscreen
Пробіг авто становить лише 350 км
Фото: Mecum

Як і оригінал, копія Shelby Cobra 427 оснащена 7,0-літоровим V8, проте його віддачу збільшили до 550 к. с. і 785 Н∙м, а також встановили полірований сталевий вихлоп. У парі з двигуном працює 5-ступінчаста механічна КПП.

Ford V8 427, Shelby Cobra, Shelby Cobra 427, копія Shelby Cobra Fullscreen
Під капотом встановлено 550-сильний V8
Фото: Mecum

Мідна копія Shelby Cobra 427 має ефектний вигляд, проте дорого обійшлася своїм творцям. Ось чому виготовили лише два таких автомобілі. Конкретно цей спорткар проїхав усього 350 км.

Між іншим, на цьому ж аукціоні за 752 500 доларів продали унікальний гоночний Pontiac 1963 року.

Також Фокус писав, що старий 55-річний Ford пішов із молотка за $600 000.