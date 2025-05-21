Підроблений американський спорткар пішов із молотка за мільйон доларів (фото)

У США на аукціоні продали копію Shelby Cobra 427. Хоча спорткар не є автентичним, за нього віддали 990 000 доларів.

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Оригінальна Shelby Cobra 60-х років дійсно є цінним колекційним авто. Усього виготовлено приблизно 1000 таких спорткарів і їх вартість зараз починається з мільйона доларів.

Кузов авто повністю виготовили з міді Фото: Mecum

Утім, численні сучасні копії Shelby Cobra зазвичай значно дешевші. Однак цей автомобіль справді особливий.

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Річ у тім, що кузов Shelby Cobra 427 повністю виготовили з полірованої міді, а в основі спорткара лежить сучасне сталеве шасі. Усі роботи виконували вручну.

Пробіг авто становить лише 350 км Фото: Mecum

Як і оригінал, копія Shelby Cobra 427 оснащена 7,0-літоровим V8, проте його віддачу збільшили до 550 к. с. і 785 Н∙м, а також встановили полірований сталевий вихлоп. У парі з двигуном працює 5-ступінчаста механічна КПП.

Під капотом встановлено 550-сильний V8 Фото: Mecum

Мідна копія Shelby Cobra 427 має ефектний вигляд, проте дорого обійшлася своїм творцям. Ось чому виготовили лише два таких автомобілі. Конкретно цей спорткар проїхав усього 350 км.

Між іншим, на цьому ж аукціоні за 752 500 доларів продали унікальний гоночний Pontiac 1963 року.

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