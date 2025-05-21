Грузовик без дверей: презентован самый дешевый электромобиль FIAT (фото)

Представлен новый электрический грузовик FIAT Tris. Миниатюрное авто станет самой дешевой электрической моделью марки.

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О самом дешевом электромобиле FIAT рассказали на официальном сайте концерна Stellantis.

Новый FIAT Tris рассчитан на рынки развивающихся стран, однако может появиться и в Европе. Это компактный трехколесный грузовик длиной 3,17 м с пластиковой кабиной.

Запас хода FIAT Tris составляет 90 км Фото: Stellantis

Электромобиль FIAT Tris предложат в бортовом исполнении, с грузовой платформой и в виде голого шасси. Грузоподъемность автомобиля составляет 540 кг, а полная масса — 1025 кг.

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Электрический грузовик FIAT Tris не имеет дверей, однако получил светодиодные фары, цифровой щиток приборов. Также есть USB-порт и трехлитровый бардачок.

Новый FIAT Tris получил электромотор на 12 л.с. и 45 Н∙м. Максимальная скорость составляет 45 км/ч, а диаметр разворота составляет всего 6,1 м.

Грузоподъемность авто составляет 540 кг. Фото: Stellantis

Грузовой электромобиль FIAT Tris оснастили аккумуляторной батареей на 6,9 кВт∙ч, которая обеспечивает запас хода в 90 км. Ее зарядка от домашней электросети занимает 4 часа 40 минут.

Между прочим, недавно анонсировали недорогие кроссоверы FIAT. Среди них будут и электрические модели.

Также Фокус писал о новом грузовом электромобиле Volvo с запасом хода 600 км.