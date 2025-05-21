Вантажівка без дверей: презентовано найдешевший електромобіль FIAT (фото)

Представлено нову електричну вантажівку FIAT Tris. Мініатюрне авто стане найдешевшою електричною моделлю марки.

Related video

Про найдешевший електромобіль FIAT розповіли на офіційному сайті концерну Stellantis.

Новий FIAT Tris розрахований на ринки країн, що розвиваються, проте може з’явитися і в Європі. Це компактна триколісна вантажівка завдовжки 3,17 м із пластиковою кабіною.

Запас ходу FIAT Tris становить 90 км Фото: Stellantis

Електромобіль FIAT Tris запропонують у бортовому виконанні, з вантажною платформою та у вигляді голого шасі. Вантажопідйомність автомобіля становить 540 кг, а повна маса – 1025 кг.

Важливо

Nissan відродив популярну доступну модель у новому форматі (фото)

Електрична вантажівка FIAT Tris не має дверей, проте отримала світлодіодні фари, цифровий щиток приладів. Також є USB-порт та трилітровий бардачок.

Новий FIAT Tris отримав електромотор на 12 к. с. і 45 Н∙м. Максимальна швидкість становить 45 км/год, а діаметр розвороту складає лише 6,1 м.

Вантажопідйомність авто становить 540 кг Фото: Stellantis

Вантажний електромобіль FIAT Tris оснастили акумуляторною батареєю на 6,9 кВт∙год, яка забезпечує запас ходу в 90 км. Її зарядка від домашньої електромережі займає 4 години 40 хвилин.

Між іншим, нещодавно анонсували недорогі кросовери FIAT. Серед них будуть і електричні моделі.

Також Фокус писав про новий вантажний електромобіль Volvo із запасом ходу 600 км.