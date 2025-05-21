Volvo показала нового конкурента Tesla Semi із запасом ходу 600 км (фото)
Оприлюднено перші подробиці та фото Volvo FH Aero Electric. Флагманська електрична вантажівка марки кине виклик Tesla Semi.
Подробиці вантажного електрокара розкрили на офіційному сайті Volvo Trucks.
Новий Volvo FH Aero Electric — найбільш "дальнобійна" електрична вантажівка бренду. Її запас ходу сягне 600 км, що дозволить конкурувати з Tesla Semi.
Вантажний електромобіль Volvo FH Aero Electric подовжили та додали йому третю вісь. Це дозволило встановити більшу батарею із восьми блоків акумуляторів загальною ємністю 780 кВт∙год.Важливо
До того ж, електрокар Volvo підтримує стандарт надшвидкої зарядки MCS потужністю 1МВт. У такому режимі поповнити заряд батареї з 20% до 80% можна за 40 хвилин.
Тривісне компонування також дозволило вантажівці буксирувати важчий напівпричіп. Загальна вага автопоїзда може сягати 48 тонн.
Сідельний тягач Volvo FH Aero Electric отримав обтічну кабіну. Замість дзеркал заднього виду встановлені камери.
Замовлення на новий Volvo FH Aero Electric почнуть приймати з другої половини 2026 року. Ближче до цієї дати оприлюднять більше подробиць нової вантажівки.
До речі, нещодавно в Україні з'явилася перша електрична вантажівка.
Також Фокус писав, що Volvo відроджує знамениту позашляхову модель.