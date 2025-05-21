Volvo показала нового конкурента Tesla Semi із запасом ходу 600 км (фото)

Оприлюднено перші подробиці та фото Volvo FH Aero Electric. Флагманська електрична вантажівка марки кине виклик Tesla Semi.

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Подробиці вантажного електрокара розкрили на офіційному сайті Volvo Trucks.

Новий Volvo FH Aero Electric — найбільш "дальнобійна" електрична вантажівка бренду. Її запас ходу сягне 600 км, що дозволить конкурувати з Tesla Semi.

Запас ходу Volvo FH Aero Electric становить 600 км Фото: Volvo Trucks

Вантажний електромобіль Volvo FH Aero Electric подовжили та додали йому третю вісь. Це дозволило встановити більшу батарею із восьми блоків акумуляторів загальною ємністю 780 кВт∙год.

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До того ж, електрокар Volvo підтримує стандарт надшвидкої зарядки MCS потужністю 1МВт. У такому режимі поповнити заряд батареї з 20% до 80% можна за 40 хвилин.

Тривісне компонування також дозволило вантажівці буксирувати важчий напівпричіп. Загальна вага автопоїзда може сягати 48 тонн.

Топовий Volvo FH Aero Electric став тривісним і розрахований на автопоїзд масою 48 тонн Фото: Volvo Trucks

Сідельний тягач Volvo FH Aero Electric отримав обтічну кабіну. Замість дзеркал заднього виду встановлені камери.

Замовлення на новий Volvo FH Aero Electric почнуть приймати з другої половини 2026 року. Ближче до цієї дати оприлюднять більше подробиць нової вантажівки.

До речі, нещодавно в Україні з'явилася перша електрична вантажівка.

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