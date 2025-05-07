Volvo відроджує знамениту позашляхову модель: офіційні подробиці та фото

Volvo XC70 повернеться на ринок у нинішньому році. Позашляхова модель кардинально зміниться і стане електрифікованою.

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Про новий Volvo XC70 четвертого покоління розповіли на офіційному сайті шведського автовиробника.

Модель зазнає суттєвих змін, адже тепер це не універсал підвищеної прохідності, а кросовер. До речі, раніше цим же шляхом пішли в Subaru, перетворивши позашляховий універсал Outback на кросовер. Вироблятимуть авто в Китаї.

Новий Volvo XC70 стане кросовером Фото: Volvo

На перших офіційних фото видно, що дизайн Volvo XC70 2026 витриманий у сучасному стилі шведської марки. Авто дуже нагадує електрокросовер Volvo EX90.

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Сімейний люкс: тест-драйв нового Volvo XC90

У зовнішності переважають грані. Кросовер Volvo XC70 отримав фірмові Т-подібні фари (із матричною оптикою) та ліхтарі у задніх стійках даху.

Авто дещо більше за кросовер Volvo XC60 Фото: Volvo

В основі авто лежить платформа Volvo SMA. Заявлено, що нове авто буде більшим та просторішим за кросовер Volvo XC60.

Для Volvo XC70 2026 готують повністю нову електрифіковану установку. Колеса авто обертатимуть електромотори, а бензиновий двигун виконуватиме роль генератора. Зазначається, що запас ходу в чисто електричному режимі складе приблизно 200 км, також авто підтримуватиме швидку зарядку.

Кросовер отримає нову електрифіковану установку Фото: Volvo

Нагадаємо, що позашляховий універсал Volvo XC70 випускали з 1997 по 2016 рік. Існує три покоління цієї моделі.

Раніше Фокус повідомляв, що Volvo презентувала потужного конкурента Audi A6 і Lexus ES.

Також ми розповідали, що на ринок вийшли нові електрифіковані кросовери Volvo.