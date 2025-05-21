Volvo показала нового конкурента Tesla Semi с запасом хода 600 км (фото)

Обнародованы первые подробности и фото Volvo FH Aero Electric. Флагманский электрический грузовик марки бросит вызов Tesla Semi.

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Подробности грузового электрокара раскрыли на официальном сайте Volvo Trucks.

Новый Volvo FH Aero Electric — самый "дальнобойный" электрический грузовик бренда. Его запас хода достигнет 600 км, что позволит конкурировать с Tesla Semi.

Запас хода Volvo FH Aero Electric составляет 600 км Фото: Volvo Trucks

Грузовой электромобиль Volvo FH Aero Electric удлинили и добавили ему третью ось. Это позволило установить более крупную батарею из восьми блоков аккумуляторов общей емкостью 780 кВт∙ч.

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К тому же, электрокар Volvo поддерживает стандарт сверхбыстрой зарядки MCS мощностью 1МВт. В таком режиме пополнить заряд батареи с 20% до 80% можно за 40 минут.

Трехосная компоновка также позволила грузовику буксировать более тяжелый полуприцеп. Общий вес автопоезда может достигать 48 тонн.

Топовый Volvo FH Aero Electric стал трехосным и рассчитан на автопоезд массой 48 тонн Фото: Volvo Trucks

Седельный тягач Volvo FH Aero Electric получил обтекаемую кабину. Вместо зеркал заднего вида установлены камеры.

Заказы на новый Volvo FH Aero Electric начнут принимать со второй половины 2026 года. Ближе к этой дате обнародуют больше подробностей нового грузовика.

Кстати, недавно в Украине появился первый электрический грузовик.

Также Фокус писал, что Volvo возрождает знаменитую внедорожную модель.