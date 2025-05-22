Трудятся роботы: электромобили Hyundai способны заряжаться без вмешательства человека (видео)

Роботы начали заряжать электромобили Hyundai. Процесс полностью автоматизирован и не требует человеческого вмешательства.

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Об этом сообщается на официальном сайте южнокорейского автопроизводителя.

Пилотный проект ACR (Automatic charging robot — "Автоматический зарядный робот") Hyundai реализовали на родине. Первая автоматизированная станция зарядки электромобилей появилась возле международного аэропорта Инчхон, что вблизи Сеула.

Зарядные роботы Hyundai ACR оснащены рукой-манипулятором и передвигаются самостоятельно — управляются искусственным интеллектом. Они подъезжают к электрокару, идентифицируют зарядный разъем и подключают к нему кабель. После завершения зарядки робот вынимает кабель.

Роботы полностью автоматизированы и управляются ИИ Фото: Hyundai

Идея зарядных роботов для электрокаров не нова — подобные проекты были у нескольких крупных компаний. К примеру, Tesla занималась их разработкой еще 10 лет назад, однако впоследствии Илон Маск отказался от этой идеи.

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Зарядные роботы ACR не только облегчают жизнь водителям электрокаров, но и удобны в тесных местах — таких, как переполненные паркинги.

Робот сам распознает зарядный порт электрокара Фото: Hyundai

Пока зарядная станция Hyundai в Инчхоне является демонстрационной, однако в перспективе южнокорейский автогигант готов начать производство подобных роботов.

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