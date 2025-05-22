Працюють роботи: електромобілі Hyundai здатні заряджатися без втручання людини (відео)

Роботи почали заряджати електромобілі Hyundai. Процес повністю автоматизований і не потребує людського втручання.

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Про це повідомляється на офіційному сайті південнокорейського автовиробника.

Пілотний проєкт ACR (Automatic charging robot – "Автоматичний зарядний робот") Hyundai реалізували на батьківщині. Перша автоматизована станція зарядки електромобілів з’явилася біля міжнародного аеропорту Інчхон, що поблизу Сеула.

Зарядні роботи Hyundai ACR оснащені рукою-маніпулятором і пересуваються самостійно – керуються штучним інтелектом. Вони під’їжджають до електрокара, ідентифікують зарядний роз’єм і підключають до нього кабель. Після завершення зарядки робот виймає кабель.

Роботи повністю автоматизовані і керуються ШІ Фото: Hyundai

Ідея зарядних роботів для електрокарів не нова – подібні проєкти були у кількох великих компаній. Приміром, Tesla займалася їх розробкою ще 10 років тому, проте згодом Ілон Маск відмовився від цієї ідеї.

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Зарядні роботи ACR не лише полегшують життя водіям електрокарів, а й зручні в тісних місцях – таких, як переповнені паркінги.

Робот сам розпізнає зарядний порт електрокара Фото: Hyundai

Поки зарядна станція Hyundai в Інчхоні є демонстраційною, проте в перспективі південнокорейський автогігант готовий почати виробництво подібних роботів.

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