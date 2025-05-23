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Авто

Грозный тюнинг: старый Volkswagen Golf превратили в пикап для Безумного Макса (фото)

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Volkswagen Golf IV доработали в США

Volkswagen Golf IV получил "постапокалиптическую" модификацию. Хэтчбек превратили в брутальный пикап.

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О необычном тюнинге Volkswagen Golf рассказали на сайте Carscoops.

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Хэтчбек превратили в брутальный пикап

Странный проект воплотили в жизнь в штате Иллинойс. Volkswagen Golf 2004 года подготовили то ли к зомби-апокалипсису, то ли для фильма о Безумном Максе.

VW Golf IV изменился до неузнаваемости. Заднюю часть хэтчбек срезали и превратили в грузовой кузов. Передняя часть также изменилась — установили новые стальные крылья, капот и решетку радиатора, а также крупные светодиодные фары.

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Volkswagen Golf узнается не сразу

Кроме того, расширены задние крылья, установлены дуги, дополнительная оптика, багажник на крыше и заостренный спойлер из листовой стали. Появились и большие внедорожные шины.

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Тюнинг Volkswagen Golf IV также включает трубчатый каркас безопасности в салоне и спортивный руль. Рычаг коробки передач украсили фигуркой черепа.

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В салоне установили каркас безопасности

Силовой агрегат Volkswagen Golf 2004 года остался без изменений. Пикап оснащен 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 115 л.с. и 5-ступенчатой механической КПП. Сейчас сумасшедшее авто выставили на продажу за 6000 долларов.

Ранее Фокус рассказывал об экстремальном тюнинге Volkswagen Beetle. Его скрестили с Porsche.

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