Грізний тюнінг: старий Volkswagen Golf перетворили на пікап для Шаленого Макса (фото)

Volkswagen Golf IV отримав «постапокаліптичну» модифікацію. Хетчбек перетворили на брутальний пікап.

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Хетчбек перетворили на брутальний пікап

Дивний проєкт втілили в життя у штаті Іллінойс. Volkswagen Golf 2004 року підготували чи то до зомбі-апокаліпсису, чи то для фільму про Шаленого Макса.

VW Golf IV змінився до невпізнання. Задню частину хетчбек зрізали та перетворили на вантажний кузов. Передня частина також змінилася – встановили нові сталеві крила, капот та решітку радіатора, а також крупні світлодіодні фари.

Volkswagen Golf пізнається не зразу

Крім того, розширені задні крила, встановлено дуги, додаткову оптику, багажник на даху та загострений спойлер із листової сталі. З’явилися і великі позашляхові шини.

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Тюнінг Volkswagen Golf IV також включає трубчастий каркас безпеки в салоні та спортивне кермо. Важіль коробки передач прикрасили фігуркою черепа.

У салоні встановили каркас безпеки

Силовий агрегат Volkswagen Golf 2004 року залишився без змін. Пікап оснащений 2,0-літровим бензиновим двигуном потужністю 115 к. с. та 5-ступінчастою механічною КПП. Зараз божевільне авто виставили на продаж за 6000 доларів.

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