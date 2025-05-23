Грізний тюнінг: старий Volkswagen Golf перетворили на пікап для Шаленого Макса (фото)
Volkswagen Golf IV отримав «постапокаліптичну» модифікацію. Хетчбек перетворили на брутальний пікап.
Про незвичний тюнінг Volkswagen Golf розповіли на сайті Carscoops.
Дивний проєкт втілили в життя у штаті Іллінойс. Volkswagen Golf 2004 року підготували чи то до зомбі-апокаліпсису, чи то для фільму про Шаленого Макса.
VW Golf IV змінився до невпізнання. Задню частину хетчбек зрізали та перетворили на вантажний кузов. Передня частина також змінилася – встановили нові сталеві крила, капот та решітку радіатора, а також крупні світлодіодні фари.
Крім того, розширені задні крила, встановлено дуги, додаткову оптику, багажник на даху та загострений спойлер із листової сталі. З’явилися і великі позашляхові шини.
Тюнінг Volkswagen Golf IV також включає трубчастий каркас безпеки в салоні та спортивне кермо. Важіль коробки передач прикрасили фігуркою черепа.
Силовий агрегат Volkswagen Golf 2004 року залишився без змін. Пікап оснащений 2,0-літровим бензиновим двигуном потужністю 115 к. с. та 5-ступінчастою механічною КПП. Зараз божевільне авто виставили на продаж за 6000 доларів.
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