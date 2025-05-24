Развивает более 200 км/ч: создана самая быстрая в мире закусочная на колесах (фото)

В США создали мощную закусочную на колесах. Ее владелец готовится установить на ней мировой рекорд скорости.

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Об этом сообщает сайт Carakoom.

Скоростная закусочная на колесах Vettro — творение кастомайзера ЭлДжея Коха из Нью-Джерси. В 2018 году он всего за 400 долларов приобрел старый фургон International-Harvester Metro 50-х.

Фургон занизили и оснастили огромным антикрылом

Изначально американец планировал отреставрировать фургон, но позже приобрел разбитый Chevrolet Corvette C8. Он решил совместить два автомобиля.

Кузов International-Harvester Metro установили на среднемоторное шасси Chevrolet Corvette. Кроме того, фургон занизили, расширили его колесные арки, добавили обвес и огромное антикрыло.

В основе авто лежит шасси Chevrolet Corvette

Vettro выдержан в стилистике "рет-лук", то есть на кузове умышленно оставили ржавчину. Внутри установили пивные кеги и оборудование для подогрева пищи. А вот места для кухни нет, ведь там установлен двигатель.

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6,2-литровый 490-сильный V8 Chevrolet Corvette остался без изменений. Его вполне достаточно, чтобы побить мировой рекорд скорости для закусочных на колесах — для этого надо разогнаться как минимум до 209 км/ч.

Внутри установили пивной кег

ЭлДжей Кох попытается побить рекорд в июле на знаменитом автодроме в Индианаполисе перед этапом чемпионата NASCAR.

Между прочим, недавно в Киеве показали редкий коллекционный Chevrolet Corvette 70-х.

Также Фокус писал о передвижном пабе на базе старого пожарного Mercedes.