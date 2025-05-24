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Розвиває понад 200 км/год: створено найшвидшу у світі закусочну на колесах (фото)

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У США створили швидкісну закусочну на колесах

У США створили потужну закусочну на колесах. Її власник готується встановити на ній світовий рекорд швидкості.

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Про це повідомляє сайт Carakoom.

Швидкісна закусочна на колесах Vettro – творіння кастомайзера ЕлДжея Коха з Нью-Джерсі. У 2018 році він всього за 400 доларів придбав старий фургон International-Harvester Metro 50-х.

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Фургон занизили і оснастили величезним антикрилом

Спочатку американець планував відреставрувати фургон, але пізніше придбав розбитий Chevrolet Corvette C8. Він вирішив поєднати два автомобілі.

Кузов International-Harvester Metro встановили на середньомоторне шасі Chevrolet Corvette. Крім того, фургон занизили, розширили його колісні арки, додали обвіс та величезне антикрило.

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В основі авто лежить шасі Chevrolet Corvette

Vettro витриманий у стилістиці "рет-лук", тобто на кузові зумисне залишили іржу. Усередині встановили пивні кеги та обладнання для підігріву їжі. А от місця для кухні немає, адже там встановлено двигун.

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6,2-літровий 490-сильний V8 Chevrolet Corvette залишився без змін. Його цілком достатньо, аби побити світовий рекорд швидкості для закусочних на колесах – для цього треба розігнатися щонайменше до 209 км/год.

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Усередині встановили пивний кег

ЕлДжей Кох спробує побити рекорд у липні на знаменитому автодромі в Індіанаполісі перед етапом чемпіонату NASCAR.

Між іншим, нещодавно в Києві показали рідкісний колекційний Chevrolet Corvette 70-х.

Також Фокус писав про пересувний паб на базі старого пожежного Mercedes.