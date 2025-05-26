Двери как у Lamborghini и запас хода 700 км: Xpeng показал недорогой электромобиль (видео)

Опубликованы официальные фото Xpeng P7. Дорогой электрический седан с оригинальным дизайном получил мощные силовые установки.

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Подробности Xpeng P7 раскрыли на сайте CarNewsChina.

Новый Xpeng P7 выдержан в стилистике киберпанк. В его дизайне сочетаются плавные линии и грани. Авто отличается обтекаемым силуэтом с зауженными передней и задней частями. Также обращают на себя внимание тоненькие диодные фары и фонари.

Сзади установили выдвижное антикрыло. Но главная "фишка" Xpeng P7 — его двери в стиле Lamborghini. В качестве опции для авто доступен карбоновый декор. По размерам седан сопоставим с Tesla Model S и BMW 5 Series.

Запас хода электрокара достигнет 700 км Фото: Xpeng

Габариты Xpeng P7 2025:

длина — 5017 мм;

ширина — 1970 мм;

высота — 1427 мм;

колесная база — 3008 мм;

масса — 2090-2220 кг.

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Салон Xpeng P7 не показали, однако на шпионских фото заметили дисплей на всю ширину передней панели. Также известно, что комплектация авто включает 20-дюймовые диски и систему полуавтономного движения с лидаром.

"Фишкой" Xpeng P7 является дверь, которая поднимается вверх Фото: CarNewsChina

Электромобиль Xpeng P7 будет выпускаться в 363-сильной заднеприводной и 563-сильной полноприводной версиях. Максимальная скорость седана ограничена на отметке 230 км/ч. Запас хода авто достигнет 700 км.

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