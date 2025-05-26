Двери как у Lamborghini и запас хода 700 км: Xpeng показал недорогой электромобиль (видео)
Опубликованы официальные фото Xpeng P7. Дорогой электрический седан с оригинальным дизайном получил мощные силовые установки.
Подробности Xpeng P7 раскрыли на сайте CarNewsChina.
Новый Xpeng P7 выдержан в стилистике киберпанк. В его дизайне сочетаются плавные линии и грани. Авто отличается обтекаемым силуэтом с зауженными передней и задней частями. Также обращают на себя внимание тоненькие диодные фары и фонари.
Сзади установили выдвижное антикрыло. Но главная "фишка" Xpeng P7 — его двери в стиле Lamborghini. В качестве опции для авто доступен карбоновый декор. По размерам седан сопоставим с Tesla Model S и BMW 5 Series.
Габариты Xpeng P7 2025:
- длина — 5017 мм;
- ширина — 1970 мм;
- высота — 1427 мм;
- колесная база — 3008 мм;
- масса — 2090-2220 кг.
Салон Xpeng P7 не показали, однако на шпионских фото заметили дисплей на всю ширину передней панели. Также известно, что комплектация авто включает 20-дюймовые диски и систему полуавтономного движения с лидаром.
Электромобиль Xpeng P7 будет выпускаться в 363-сильной заднеприводной и 563-сильной полноприводной версиях. Максимальная скорость седана ограничена на отметке 230 км/ч. Запас хода авто достигнет 700 км.
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