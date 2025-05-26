Двері як у Lamborghini і запас ходу 700 км: Xpeng показав недорогий електромобіль (відео)

Опубліковано офіційні фото Xpeng P7. Дорогий електричний седан з оригінальним дизайном отримав потужні силові установки.

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Подробиці Xpeng P7 розкрили на сайті CarNewsChina.

Новий Xpeng P7 витриманий у стилістиці кіберпанк. У його дизайні поєднуються плавні лінії та грані. Авто вирізняється обтічним силуетом зі звуженими передньою та задньою частинами. Також звертають на себе увагу тоненькі діодні фари та ліхтарі.

Ззаду встановили висувне антикрило. Але головна "фішка" Xpeng P7 — його двері в стилі Lamborghini. В якості опції для авто доступний карбоновий декор. За розмірами седан можна порівняти з Tesla Model S і BMW 5 Series.

Запас ходу електрокара сягне 700 км Фото: Xpeng

Габарити Xpeng P7 2025:

довжина – 5017 мм;

ширина – 1970 мм;

висота – 1427 мм;

колісна база – 3008 мм;

маса – 2090-2220 кг.

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Салон Xpeng P7 не показали, проте на шпигунських фото помітили дисплей на всю ширину передньої панелі. Також відомо, що комплектація авто включає 20-дюймові диски та систему напівавтономного руху з лідаром.

"Фішкою" Xpeng P7 є двері, які піднімаються догори Фото: CarNewsChina

Електромобіль Xpeng P7 випускатимуть у 363-сильній задньопривідній та 563-сильній повнопривідній версіях. Максимальна швидкість седана обмежена на позначці 230 км/год. Запас ходу авто сягне 700 км.

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