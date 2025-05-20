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Авто

Ціна $15000 і запас ходу 520 км: випущено новий електрокросовер від Peugeot-Citroen (фото)

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Фото: CarNewsChina | Hedmos 06 — недорогий електрокросовер за $15 000

На ринок виходить недорогий електромобіль Hedmos 06. Компактний бюджетний кросовер здатен проїхати до 520 км без підзарядки.

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Про новий Hedmos 06 розповіли на сайті CarNewsChina.

Hedmos – нова марка від спільного китайсько-французького підприємства Dongfeng-Peugeot-Citroen. Hedmos 06 – дебютна модель бренду, в розробці якої брали участь спеціалісти концернів Dongfeng і Stellantis.

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Запас ходу електрокара сягає 520 км
Фото: CarNewsChina

Електромобіль Hedmos 06 коштує від 108 800 юанів ($15 000). Платформу для нього запозичили в кросовера Dongfeng Aeolus L7. Авто вирізняється гранчастим дизайном із вираженим "носом", високою віконною лінією та великим спойлером на даху. У нього тонкі діодні фари та ліхтарі на всю ширину кузова.

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Габарити Hedmos 06:

  • довжина – 4670 мм;
  • ширина – 1900 мм;
  • висота – 1617 мм;
  • колісна база – 2775 мм.
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Електрокросовер отримав великий центральний тачскрін
Фото: Dongfeng

У салоні встановили двоспицеве кермо, невелику цифрову панель приладів та 14,6-дюймовий центральний тачскрін. Передні крісла розділені високою дворівневою консоллю.

Новий Hedmos 06 отримав мотор на 215 к. с. і здатен розігнатися до 100 км/год за 6,9 с. Аби добитися запасу ходу в 520 км, встановили батарею на 62,3 кВт∙год. Швидка її зарядка на 30-80% займає 28 хвилин.

Між іншим, нещодавно дебютував найдешевший електрокросовер Citroen за 9600 євро.

Також Фокус писав, що на український ринок виходить доступний і економічний пікап Peugeot.