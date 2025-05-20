Ціна $15000 і запас ходу 520 км: випущено новий електрокросовер від Peugeot-Citroen (фото)
На ринок виходить недорогий електромобіль Hedmos 06. Компактний бюджетний кросовер здатен проїхати до 520 км без підзарядки.
Про новий Hedmos 06 розповіли на сайті CarNewsChina.
Hedmos – нова марка від спільного китайсько-французького підприємства Dongfeng-Peugeot-Citroen. Hedmos 06 – дебютна модель бренду, в розробці якої брали участь спеціалісти концернів Dongfeng і Stellantis.
Електромобіль Hedmos 06 коштує від 108 800 юанів ($15 000). Платформу для нього запозичили в кросовера Dongfeng Aeolus L7. Авто вирізняється гранчастим дизайном із вираженим "носом", високою віконною лінією та великим спойлером на даху. У нього тонкі діодні фари та ліхтарі на всю ширину кузова.Важливо
Габарити Hedmos 06:
- довжина – 4670 мм;
- ширина – 1900 мм;
- висота – 1617 мм;
- колісна база – 2775 мм.
У салоні встановили двоспицеве кермо, невелику цифрову панель приладів та 14,6-дюймовий центральний тачскрін. Передні крісла розділені високою дворівневою консоллю.
Новий Hedmos 06 отримав мотор на 215 к. с. і здатен розігнатися до 100 км/год за 6,9 с. Аби добитися запасу ходу в 520 км, встановили батарею на 62,3 кВт∙год. Швидка її зарядка на 30-80% займає 28 хвилин.
Між іншим, нещодавно дебютував найдешевший електрокросовер Citroen за 9600 євро.
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