Ціна $15000 і запас ходу 520 км: випущено новий електрокросовер від Peugeot-Citroen (фото)

На ринок виходить недорогий електромобіль Hedmos 06. Компактний бюджетний кросовер здатен проїхати до 520 км без підзарядки.

Related video

Про новий Hedmos 06 розповіли на сайті CarNewsChina.

Hedmos – нова марка від спільного китайсько-французького підприємства Dongfeng-Peugeot-Citroen. Hedmos 06 – дебютна модель бренду, в розробці якої брали участь спеціалісти концернів Dongfeng і Stellantis.

Запас ходу електрокара сягає 520 км Фото: CarNewsChina

Електромобіль Hedmos 06 коштує від 108 800 юанів ($15 000). Платформу для нього запозичили в кросовера Dongfeng Aeolus L7. Авто вирізняється гранчастим дизайном із вираженим "носом", високою віконною лінією та великим спойлером на даху. У нього тонкі діодні фари та ліхтарі на всю ширину кузова.

Важливо

Понад 300 сил і витрата 1,7 л на 100 км: дебютував новий сімейний кросовер з Італії (фото)

Габарити Hedmos 06:

довжина – 4670 мм;

ширина – 1900 мм;

висота – 1617 мм;

колісна база – 2775 мм.

Електрокросовер отримав великий центральний тачскрін Фото: Dongfeng

У салоні встановили двоспицеве кермо, невелику цифрову панель приладів та 14,6-дюймовий центральний тачскрін. Передні крісла розділені високою дворівневою консоллю.

Новий Hedmos 06 отримав мотор на 215 к. с. і здатен розігнатися до 100 км/год за 6,9 с. Аби добитися запасу ходу в 520 км, встановили батарею на 62,3 кВт∙год. Швидка її зарядка на 30-80% займає 28 хвилин.

Між іншим, нещодавно дебютував найдешевший електрокросовер Citroen за 9600 євро.

Також Фокус писав, що на український ринок виходить доступний і економічний пікап Peugeot.