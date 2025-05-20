Цена $15000 и запас хода 520 км: выпущен новый электрокроссовер от Peugeot-Citroen (фото)
На рынок выходит недорогой электромобиль Hedmos 06. Компактный бюджетный кроссовер способен проехать до 520 км без подзарядки.
О новом Hedmos 06 рассказали на сайте CarNewsChina.
Hedmos — новая марка от совместного китайско-французского предприятия Dongfeng-Peugeot-Citroen. Hedmos 06 — дебютная модель бренда, в разработке которой принимали участие специалисты концернов Dongfeng и Stellantis.
Электромобиль Hedmos 06 стоит от 108 800 юаней ($15 000). Платформу для него позаимствовали у кроссовера Dongfeng Aeolus L7. Авто отличается граненым дизайном с выраженным "носом", высокой оконной линией и большим спойлером на крыше. У него тонкие диодные фары и фонари на всю ширину кузова.Важно
Габариты Hedmos 06:
- длина — 4670 мм;
- ширина — 1900 мм;
- высота — 1617 мм;
- колесная база — 2775 мм.
В салоне установили двухспицевый руль, небольшую цифровую панель приборов и 14,6-дюймовый центральный тачскрин. Передние кресла разделены высокой двухуровневой консолью.
Новый Hedmos 06 получил мотор на 215 л. с. и способен разогнаться до 100 км/ч за 6,9 с. Чтобы добиться запаса хода в 520 км, установили батарею на 62,3 кВт∙ч. Быстрая ее зарядка на 30-80% занимает 28 минут.
Между прочим, недавно дебютировал самый дешевый электрокроссовер Citroen за 9600 евро.
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