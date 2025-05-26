Культовый американский спорткар 70-х простоял более 30 лет заброшенным в гараже (видео)

В США обнаружили заброшенный Chevrolet Chevelle 1970 года. Знаменитое спортивное авто простояло в гараже с 90-х.

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О находке рассказали в видео на Youtube-канале Backyard Barn Finds.

Это купе Chevrolet Chevelle SS396 имеет владельцев — это семейная пара, которая ездила на этом авто еще с 70-х. Мужчина приобрел его в 1976 году и часто катал на нем будущую жену.

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Мощный спорткар несколько раз попадал в незначительные ДТП, однако не сильно пострадал. В 1994 году Chevrolet Chevelle поставили в гараж и больше не эксплуатировали.

Спортивное авто покрылось ржавчиной Фото: скриншот / YouTube

За более чем 30 лет простоя Chevrolet Chevelle SS396 местами покрылся ржавчиной, а его краска облупилась. В салоне разорвана отделка, а двигатель не заводится. Супруги решили подарить спортивный автомобиль своему племяннику, но перед этим его отправят на реставрацию.

В салоне повреждена отделка Фото: скриншот / YouTube

Спорткар Chevrolet Chevelle SS396 — мощная заряженная версия модели с 6,5-литровым 350-сильным V8. Конкретно это авто оснащено 3-ступенчатой автоматической КПП. Оно способно разогнаться до 100 км/ч за 7,5 с и развить скорость более 200 км/ч.

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