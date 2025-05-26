Культовий американський спорткар 70-х простояв понад 30 років занедбаним у гаражі (відео)

У США виявили занедбаний Chevrolet Chevelle 1970 року. Знамените спортивне авто простояло в гаражі з 90-х.

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Це купе Chevrolet Chevelle SS396 має власників – це сімейна пара, яка їздила на цьому авто ще із 70-х. Чоловік придбав його у 1976 році й часто катав на ньому майбутню дружину.

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Потужний спорткар кілька разів потрапляв у незначні ДТП, проте не дуже постраждав. У 1994 році Chevrolet Chevelle поставили в гараж і більше не експлуатували.

Спортивне авто покрилося іржею Фото: скриншот / YouTube

За понад 30 років простою Chevrolet Chevelle SS396 місцями покрився іржею, а його фарба облупилася. У салоні розірване оздоблення, а двигун не заводиться. Подружжя вирішило подарувати спортивний автомобіль своєму племіннику, але перед цим його відправлять на реставрацію.

У салоні пошкоджене оздоблення Фото: скриншот / YouTube

Спорткар Chevrolet Chevelle SS396 – потужна заряджена версія моделі із 6,5-літровим 350-сильним V8. Конкретно це авто оснащене 3-ступінчастою автоматичною КПП. Воно здатне розігнатися до 100 км/год за 7,5 с і розвинути швидкість понад 200 км/год.

Раніше Фокус розповідав, що рідкісний суперкар Ford за $7 мільйонів простояв занедбаним 43 роки.

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