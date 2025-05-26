Какой автомобиль не стоит покупать: ТОП 12 наименее надежных автомобилей

Эксперты назвали двенадцать наименее надежных новых автомобилей. Некоторые владельцы таких авто обращаются в сервис уже с первых месяцев пользования.

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Об этом пишет Consumer Reports.

Одной из главных причин, почему люди покупают новые автомобили, является ожидание беспроблемного опыта владения — без постоянных неисправностей, которые часто появляются с возрастом машины. Однако, по данным эксклюзивного ежегодного опроса Consumer Reports, некоторые возвращаются к дилерскому сервису значительно раньше и чаще, чем другие автовладельцы.

В исследовании представлены 12 наименее надежных моделей авто, согласно данным о более 300 000 транспортных средств, предоставленных участниками опроса.

Эксперты проанализировали 20 потенциальных проблем — от мелких недостатков, таких как скрипящие тормоза или сломанная отделка салона, до серьезных и дорогих неисправностей, включая поломку двигателя, трансмиссии, аккумулятора или зарядки электромобиля.

Наименее надежные автомобили: перечень

Пикап Ford F-150 Hybrid оказался самым ненадежным автомобилем по версии экспертов.

Весь список ненадежных автомобилей:

Ford F-150 Hybrid GMC Canyon Chevrolet Colorado Rivian R1T Форд Эскейп Гибрид Jeep Grand Cherokee L Jeep Grand Cherokee Nissan Frontier Jeep Wrangler Ford F-150 Lightning Genesis G70 Volkswagen ID.4

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