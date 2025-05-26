Какой автомобиль не стоит покупать: ТОП 12 наименее надежных автомобилей
Эксперты назвали двенадцать наименее надежных новых автомобилей. Некоторые владельцы таких авто обращаются в сервис уже с первых месяцев пользования.
Об этом пишет Consumer Reports.
Одной из главных причин, почему люди покупают новые автомобили, является ожидание беспроблемного опыта владения — без постоянных неисправностей, которые часто появляются с возрастом машины. Однако, по данным эксклюзивного ежегодного опроса Consumer Reports, некоторые возвращаются к дилерскому сервису значительно раньше и чаще, чем другие автовладельцы.
В исследовании представлены 12 наименее надежных моделей авто, согласно данным о более 300 000 транспортных средств, предоставленных участниками опроса.
Эксперты проанализировали 20 потенциальных проблем — от мелких недостатков, таких как скрипящие тормоза или сломанная отделка салона, до серьезных и дорогих неисправностей, включая поломку двигателя, трансмиссии, аккумулятора или зарядки электромобиля.
Наименее надежные автомобили: перечень
Пикап Ford F-150 Hybrid оказался самым ненадежным автомобилем по версии экспертов.
Весь список ненадежных автомобилей:
- Ford F-150 Hybrid
- GMC Canyon
- Chevrolet Colorado
- Rivian R1T
- Форд Эскейп Гибрид
- Jeep Grand Cherokee L
- Jeep Grand Cherokee
- Nissan Frontier
- Jeep Wrangler
- Ford F-150 Lightning
- Genesis G70
- Volkswagen ID.4
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