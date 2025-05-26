Який автомобіль не варто купувати: ТОП 12 найменш надійних автівок

Експерти назвали дванадцять найменш надійних нових автомобілів. Деякі власники таких авто звертаються в сервіс вже з перших місяців користування.

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Про це пише Consumer Reports.

Однією з головних причин, чому люди купують нові автомобілі, є очікування безпроблемного досвіду володіння — без постійних несправностей, які часто з’являються з віком машини. Проте, за даними ексклюзивного щорічного опитування Consumer Reports, дехто повертається до дилерського сервісу значно раніше та частіше, ніж інші автовласники.

У дослідженні представлено 12 найменш надійних моделей авто, згідно з даними про понад 300 000 транспортних засобів, наданих учасниками опитування.

Експерти проаналізували 20 потенційних проблем — від дрібних недоліків, як-от скрипучі гальма чи зламане оздоблення салону, до серйозних і дорогих несправностей, включаючи поламання двигуна, трансмісії, акумулятора або зарядки електромобіля.

Найменш надійні автомобілі: перелік

Пікап Ford F-150 Hybrid виявився найбільш ненадійним автомобілем за версією експертів.

Увесь список ненадійних автомобілів:

Ford F-150 Hybrid GMC Canyon Chevrolet Colorado Rivian R1T Ford Escape Hybrid Jeep Grand Cherokee L Jeep Grand Cherokee Nissan Frontier Jeep Wrangler Ford F-150 Lightning Genesis G70 Volkswagen ID.4

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