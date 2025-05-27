Старый Suzuki Jimny превратили в яркий пикап без дверей (фото)

Suzuki Jimny 1986 года стал основой для интересного проекта. Компактный внедорожник превратили в стильный пикап.

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Об этом сообщает сайт Carscoops.

Яркий тюнинг Suzuki Jimny выполнили в Великобритании. За основу взяли модель второго поколения SJ413, в которую вложили 35 000 фунтов стерлингов ($47 500).

Внедорожник превратили в пикап Фото: CarAndClassic

Внедорожнику убрали крышу в задней части кузова и оборудовали небольшую грузовую платформу. Над передними креслами установили небольшой тент. К тому же, авто не имеет традиционных дверей — их заменили дугами.

Передняя часть Suzuki Jimny SJ413 стала более агрессивной благодаря новой решетке радиатора. Также установили пластиковые бамперы и современную диодную оптику.

Suzuki Jimny получил современные бамперы, оптику и колесные диски Фото: CarAndClassic

Внедорожник Suzuki Jimny 1986 года покрасили в оранжевый цвет из палитры Lamborghini и добавили 17-дюймовые диски с высокопрофильной резиной. В салоне появился спортивный руль, обшитый алькантарой.

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Существенно доработали двигатель Suzuki Jimny SJ413. 1,3-литровая бензиновая четверка получила новые впускной коллектор, поршни, распределительный вал и карбюраторы. Ее мощность выросла с 64 до 112 сил.

В салоне установили спортивный руль Фото: CarAndClassic

Теперь пикап Suzuki Jimny выставили на продажу. Авто оценили в 24 500 фунтов стерлингов ($33 200).

Между прочим, недавно показали младшего брата Suzuki Jimny за $5000.

Также Фокус сообщал, что на рынок выходит первый электрокар Suzuki.