Старий Suzuki Jimny перетворили на яскравий пікап без дверей (фото)

Suzuki Jimny 1986 року став основою для цікавого проєкту. Компактний позашляховик перетворили на стильний пікап.

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Про це повідомляє сайт Carscoops.

Яскравий тюнінг Suzuki Jimny виконали у Великій Британії. За основу взяли модель другого покоління SJ413, в яку вклали 35 000 фунтів стерлінгів ($47 500).

Позашляховик перетворили на пікап Фото: CarAndClassic

Позашляховику прибрали дах у задній частині кузова та обладнали невелику вантажну платформу. Над передніми кріслами встановили невеликий тент. До того ж, авто не має традиційних дверей — їх замінили дугами.

Передня частина Suzuki Jimny SJ413 стала агресивнішою завдяки новій решітці радіатора. Також встановили пластикові бампери та сучасну діодну оптику.

Suzuki Jimny отримав сучасні бампери, оптику та колісні диски Фото: CarAndClassic

Позашляховик Suzuki Jimny 1986 року пофарбували в помаранчевий колір із палітри Lamborghini та додали 17-дюймові диски з високо профільною гумою. У салоні з’явилося спортивне кермо, обшите алькантарою.

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Суттєво доопрацювали двигун Suzuki Jimny SJ413. 1,3-літрова бензинова четвірка отримала нові впускний колектор, поршні, розподільчий вал та карбюратори. Її потужність зросла з 64 до 112 сил.

У салоні встановили спортивне кермо Фото: CarAndClassic

Тепер пікап Suzuki Jimny виставили на продаж. Авто оцінили в 24 500 фунтів стерлінгів ($33 200).

Між іншим, нещодавно показали молодшого брата Suzuki Jimny за $5000.

Також Фокус повідомляв, що на ринок виходить перший електрокар Suzuki.