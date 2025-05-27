Цена $13 900 и расход 3,9 л/100 км: в Китае дебютировал недорогой семейный кроссовер (фото)

В Китае презентовали новый электрифицированный кроссовер FAW Bestune Yueyi 07. Автомобиль богато оснащен и имеет большой багажник, а его запас хода в реальных условиях составил 1754 км.

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О новом китайском кроссовере рассказали на сайте CarNewsChina.

Кроссовер FAW Bestune Yueyi 07 — доступная семейная модель стоимостью от 99 800 до 139 900 юаней ($13 900 — 19 400). У него тоненькая светодиодная оптика, рельефные боковины и большой спойлер.

Запас хода авто в реальных условиях составляет 1754 км Фото: CarNewsChina

Размеры FAW Bestune Yueyi 07:

длина — 4745 мм;

ширина — 1880 мм;

высота — 1710 мм;

колесная база — 2772 мм.

В салоне установили портретный тачскрин Фото: CarNewsChina

В салоне FAW Bestune Yueyi 07 установили цифровой щиток приборов и 12,6-дюймовый портретный тачскрин. Мультимедийную систему дополнили искусственным интеллектом DeepSeek. Объем багажника составляет 590-1800 л.

Передние сиденья получили электропривод, подогрев и вентиляцию Фото: CarNewsChina

Комплектация FAW Bestune Yueyi 07 включает акустику с 8 динамиками, систему полуавтономного движения, подогрев всех кресел, электропривод и вентиляцию передних сидений.

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Новый FAW Bestune Yueyi 07 получил плагин-гибридную установку с 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой на 148 л. с. и 225-сильным электромотором. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 6,9 с и расходует 3,9 л на 100 км.

Объем багажника составляет 590-1800 л. Фото: CarNewsChina

На выбор предлагаются батареи емкостью 21,2 и 30,9 кВт∙ч: запас хода в электрическом режиме составляет 150 и 210 км, соответственно. Официально общий запас хода на бензине и электротяге — 1500 км, однако на во время теста в реальных условиях кроссовер преодолел 1754 км. Быстрая зарядка батареи на 80% занимает 20 минут.

Кстати, недавно FAW презентовал премиального конкурента Tesla с запасом хода 780 км.

Также Фокус писал о новом электрифицированном кроссовере Mazda с запасом хода до 1300 км.