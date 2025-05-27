Ціна $13 900 і витрата 3,9 л/100 км: у Китаї дебютував недорогий сімейний кросовер (фото)

У Китаї презентували новий електрифікований кросовер FAW Bestune Yueyi 07. Автомобіль багато оснащений і має великий багажник, а його запас ходу в реальних умовах склав 1754 км.

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Про новий китайський кросовер розповіли на сайті CarNewsChina.

Кросовер FAW Bestune Yueyi 07 — доступна сімейна модель вартістю від 99 800 до 139 900 юанів ($13 900 – 19 400). У нього тоненька світлодіодна оптика, рельєфні боковини та великий спойлер.

Запас ходу авто в реальних умовах складає 1754 км Фото: CarNewsChina

Розміри FAW Bestune Yueyi 07:

довжина – 4745 мм;

ширина – 1880 мм;

висота – 1710 мм;

колісна база – 2772 мм.

У салоні встановили портретний тачскрін Фото: CarNewsChina

У салоні FAW Bestune Yueyi 07 встановили цифровий щиток приладів та 12,6-дюймовий портретний тачскрін. Мультимедійну систему доповнили штучним інтелектом DeepSeek. Об’єм багажника складає 590-1800 л.

Передні сидіння отримали електропривід, підігрів та вентиляцію Фото: CarNewsChina

Комплектація FAW Bestune Yueyi 07 включає акустику з 8 динаміками, систему напівавтономного руху, підігрів усіх крісел, електропривід та вентиляцію передніх сидінь.

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Новий FAW Bestune Yueyi 07 отримав плагін-гібридну установку з 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою на 148 к. с. та 225-сильним електромотором. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 6,9 с і витрачає 3,9 л на 100 км.

Об"єм багажника становить 590-1800 л Фото: CarNewsChina

На вибір пропонують батареї ємністю 21,2 та 30,9 кВт∙год: запас ходу в електричному режимі і становить 150 і 210 км, відповідно. Офіційно загальний запас ходу на бензині та електротязі – 1500 км, проте на під час тесту в реальних умовах кросовер подолав 1754 км. Швидка зарядка батареї на 80% займає 20 хвилин.

До речі, нещодавно FAW презентував преміального конкурента Tesla із запасом ходу 780 км.

Також Фокус писав про новий електрифікований кросовер Mazda із запасом ходу до 1300 км.