Ціна $13 900 і витрата 3,9 л/100 км: у Китаї дебютував недорогий сімейний кросовер (фото)
У Китаї презентували новий електрифікований кросовер FAW Bestune Yueyi 07. Автомобіль багато оснащений і має великий багажник, а його запас ходу в реальних умовах склав 1754 км.
Про новий китайський кросовер розповіли на сайті CarNewsChina.
Кросовер FAW Bestune Yueyi 07 — доступна сімейна модель вартістю від 99 800 до 139 900 юанів ($13 900 – 19 400). У нього тоненька світлодіодна оптика, рельєфні боковини та великий спойлер.
Розміри FAW Bestune Yueyi 07:
- довжина – 4745 мм;
- ширина – 1880 мм;
- висота – 1710 мм;
- колісна база – 2772 мм.
У салоні FAW Bestune Yueyi 07 встановили цифровий щиток приладів та 12,6-дюймовий портретний тачскрін. Мультимедійну систему доповнили штучним інтелектом DeepSeek. Об’єм багажника складає 590-1800 л.
Комплектація FAW Bestune Yueyi 07 включає акустику з 8 динаміками, систему напівавтономного руху, підігрів усіх крісел, електропривід та вентиляцію передніх сидінь.
Новий FAW Bestune Yueyi 07 отримав плагін-гібридну установку з 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою на 148 к. с. та 225-сильним електромотором. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 6,9 с і витрачає 3,9 л на 100 км.
На вибір пропонують батареї ємністю 21,2 та 30,9 кВт∙год: запас ходу в електричному режимі і становить 150 і 210 км, відповідно. Офіційно загальний запас ходу на бензині та електротязі – 1500 км, проте на під час тесту в реальних умовах кросовер подолав 1754 км. Швидка зарядка батареї на 80% займає 20 хвилин.
До речі, нещодавно FAW презентував преміального конкурента Tesla із запасом ходу 780 км.
Також Фокус писав про новий електрифікований кросовер Mazda із запасом ходу до 1300 км.