Быстрее Ferrari: на продажу выставили рекордный мотоцикл за 450 000 евро (фото)
В Австрии на аукционе продают редкий спортбайк KTM RC16 2023 года. За мотоцикл планируют получить до 450 000 евро.
Об этом сообщается на сайте аукционного дома RM Sotheby's.
KTM RC16 — гоночный спортбайк, созданный для чемпионата мира MotoGP. Он вошел в историю как самый быстрый мотоцикл этого класса.
На Гран-при Италии 2023 года KTM RC16 разогнался на автодроме в Мюджелло до 366,1 км/ч. Это абсолютный рекорд за всю историю MotoGP. Спортбайк быстрее любого суперкара Ferrari.
Кроме того, конкретно на этом KTM RC16 Брэд Биндер побеждал в спринтерских гонках MotoGP в Аргентине и Испании, а также шесть раз поднимался на подиум в Гран-при.Важно
Мотоцикл KTM RC16 оснащен 1,0-литровым двигателем V4, который развивает 295 л. с. при 18 000 об/мин. и дополнен титановым выхлопом Akrapovič. Благодаря использованию карбона он весит всего 157 кг.
Спортбайк KTM RC16 также получил регулируемую подвеску от WP Suspension и карбоново-керамические тормоза Brembo. Он полностью функциональный, однако не допущен к дорогам общего пользования.
Примечательно, что KTM RC16 не является самым быстрым мотоциклом в мире, ведь существуют модели, способные развить более 400 км/ч.
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