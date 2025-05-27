Швидший за Ferrari: на продаж виставили рекордний мотоцикл за 450 000 євро (фото)

В Австрії на аукціоні продають рідкісний спортбайк KTM RC16 2023 року. За мотоцикл планують отримати до 450 000 євро.

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Про це повідомляється на сайті аукціонного дому RM Sotheby’s.

KTM RC16 — гоночний спортбайк, створений для чемпіонату світу MotoGP. Він увійшов у історію як найшвидший мотоцикл цього класу.

У конструкції KTM RC16 активно використано карбон Фото: RM Sotheby's

На Гран-прі Італії 2023 року KTM RC16 розігнався на автодромі в Мюджелло до 366,1 км/год. Це абсолютний рекорд за всю історію MotoGP. Спортбайк швидший за будь-який суперкар Ferrari.

Крім того, конкретно на цьому KTM RC16 Бред Біндер перемагав у спринтерських перегонах MotoGP в Аргентині та Іспанії, а також шість разів підіймався на подіум у Гран-прі.

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Мотоцикл KTM RC16 оснащений 1,0-літровим двигуном V4, який розвиває 295 к. с. при 18 000 об/хв. та доповнений титановим вихлопом Akrapovič. Завдяки використанню карбону він важить усього 157 кг.

Спортбайк оснащений 295-сильним двигуном Фото: RM Sotheby's

Спортбайк KTM RC16 також отримав регульовану підвіску від WP Suspension та карбоново-керамічні гальма Brembo. Він повністю функціональний, проте не допущений до доріг загального використання.

Примітно, що KTM RC16 не є найшвидшим мотоциклом у світі, адже існують моделі, здатні розвинути понад 400 км/год.

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