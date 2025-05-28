Знаменитый спорткар Mazda превратили в брутальный внедорожник за $13 500 (фото)

Спорткар Mazda MX-5 1994 года получил вторую жизнь жизнь жизни. Знаменитый родстер превратили во внедорожник.

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Об оригинальном авто рассказали на сайте Cars and Bids.

Спорткару увеличили клиренс и установили внедорожные шины Фото: Cars and Bids

Экстремальный внедорожный тюнинг Mazda MX-5 первого поколения выполнили в США. Спорткару в несколько раз увеличили клиренс и "обули" его во внедорожные 31-дюймовые шины BF Goodrich, для которых понадобились расширители арок. Кроме того, вместо переднего бампера установили дуги, добавили и защиту днища.

Также привлекают к себе внимание дополнительные светодиодные фары и крепление для запасного колеса на крышке багажника.

В салоне установили руль Momo Фото: Cars and Bids

Салон Mazda MX-5 Miata изменился меньше. Внутри установили спортивный руль Momo, дополнительные приборы и защитные дуги, которые спасают при переворачивании. Авто оснащено кондиционером, круиз-контролем и электростеклоподъемниками.

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Конечно, внедорожный кабриолет Mazda MX-5 стал тяжелее, поэтому его 1,8-литровый двигатель доработали. Его дополнили турбиной, что увеличило мощность со 128 до 195 л. с. Кроме того, появился спортивный выхлоп.

Двигатель Mazda MX-5 дополнили турбиной Фото: Cars and Bids

Спорткар оснастили 6-ступенчатой механической КПП от более новой Mazda MX-5 Miata, а также самоблокирующимся дифференциалом и полностью новой усиленной подвеской. Недавно внедорожник Mazda продали за $13 500.

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