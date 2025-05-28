Знаменитий спорткар Mazda перетворили на брутальний позашляховик за $13 500 (фото)

Спорткар Mazda MX-5 1994 року отримав друге життя життя. Знаменитий родстер перетворили на позашляховик.

Related video

Про оригінальне авто розповіли на сайті Cars and Bids.

Спорткару збільшили кліренс та встановили позашляхові шини Фото: Cars and Bids

Екстремальний позашляховий тюнінг Mazda MX-5 першого покоління виконали в США. Спорткару в кілька разів збільшили кліренс та "взули" його в позашляхові 31-дюймові шини BF Goodrich, для яких знадобилися розширювачі арок. Крім того, замість переднього бампера встановили дуги, додали і захист днища.

Також привертають до себе увагу додаткові світлодіодні фари та кріплення для запасного колеса на кришці багажника.

У салоні встановили кермо Momo Фото: Cars and Bids

Салон Mazda MX-5 Miata змінився менше. Усередині встановили спортивне кермо Momo, додаткові прилади та захисні дуги, які рятують при перевертанні. Авто оснащене кондиціонером, круїз-контролем та електросклопідіймачами.

Важливо

Потужний позашляховий "хижак": тест-драйв нового Ford Ranger Raptor

Звісно, позашляховий кабріолет Mazda MX-5 став важчим, тому його 1,8-літровий двигун доопрацювали. Його доповнили турбіною, що збільшило потужність з 128 до 195 к. с. Крім того, з’явився спортивний вихлоп.

Двигун Mazda MX-5 доповнили турбіною Фото: Cars and Bids

Спорткар оснастили 6-ступінчастою механічною КПП від новішої Mazda MX-5 Miata, а також самоблокувальним диференціалом і повністю новою посиленою підвіскою. Нещодавно позашляховик Mazda продали за $13 500.

Раніше Фокус розповідав про новий електрифікований кросовер Mazda із запасом ходу до 1300 км.

Також ми писали, що Mazda припиняє випуск свого першого електромобіля.