Маленький снаряд: в интернете показали уникальный компактный BMW с мощным V8 (фото)

Купе BMW 1M превратили в маленькую ракету. Компактное спортивное авто оснастили большим V8.

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Экстремальный тюнинг BMW 1 Series M Coupe 2011 года выполнили в ЮАР. Владелец авто Зафар считал купе недостаточно мощным.

Под капот купе установили 4,0-литровый V8 от BMW M3 E92 Фото: Classic Driver Market

В его руки попал разбитый спорткар BMW M3 E92. Зафар решил переставить его двигатель в BMW 1M. Это оказалось не очень сложно, ведь две модели построены на одной платформе. Проект назвали 1M CSL 1M.

Спорткар стал значительно быстрее Фото: Classic Driver Market

4,0-литровый 420-сильный V8 поместился под капот компактного купе BMW 1M. Кроме того, у BMW M3 позаимствовали 6-ступенчатую механическую КПП, спортивный дифференциал и детали трансмиссии. Также он стал донором спортивных передних сидений. Силовой агрегат прошел полное обслуживание с заменой рабочих жидкостей и износившихся деталей.

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Единственный в мире спорткар BMW 1 Series M CoupeBMW 1M с V8 очень быстрый. Зафар сравнивает его с гоночными авто и отмечает быстрые реакции и высокооборотный характер атмосферной восьмерки.

В салоне установили кресла от BMW M3 E92 Фото: Classic Driver Market

Тяжелый двигатель не ухудшил управляемость компактного купе — BMW 1M CSL остается очень маневренным как на улицах, так и на гоночном треке.

Между прочим, недавно дебютировал мощный преемник этой модели — новый BMW M2 CS.

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