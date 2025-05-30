Маленький снаряд: в інтернеті показали унікальний компактний BMW із потужним V8 (фото)
Купе BMW 1M перетворили на маленьку ракету. Компактне спортивне авто оснастили великим V8.
Про унікальний спорткар BMW розповіли на сайті Classic Driver.
Екстремальний тюнінг BMW 1 Series M Coupe 2011 року виконали в ПАР. Власник авто Зафар вважав купе недостатньо потужним.
У його руки потрапив розбитий спорткар BMW M3 E92. Зафар вирішив переставити його двигун у BMW 1M. Це виявилося не дуже складно, адже дві моделі збудовані на одній платформі. Проєкт назвали 1M CSL.
4,0-літровий 420-сильний V8 помістився під капот компактного купе BMW 1M. Крім того, в BMW M3 запозичили 6-ступінчасту механічну КПП, спортивний диференціал і деталі трансмісії. Також він став донором спортивних передніх сидінь. Силовий агрегат пройшов повне обслуговування із заміною робочих рідин та деталей, які зносилися.
Єдиний у світі спорткар BMW 1 Series M CoupeBMW 1M із V8 дуже швидкий. Зафар порівнює його із гоночними авто та відзначає швидкі реакції та високооборотний характер атмосферної вісімки.
Важкий двигун не погіршив керованість компактного купе – BMW 1M CSL залишається дуже маневреним як на вулицях, так і на гоночному треку.
Між іншим, нещодавно дебютував потужний наступник цієї моделі – новий BMW M2 CS.
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