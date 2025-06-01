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Авто

В Китае показали брутального 700-сильного конкурента Toyota Land Cruiser (фото)

Dongfeng Warrior 817, Dongfeng Warrior, новый Dongfeng Warrior, Dongfeng Warrior M817, китайский внедорожник
Фото: autohome.com.cn | Dongfeng Warrior M817 — китайский внедорожник с брутальным дизайном

На автошоу в Шэньчжэне дебютировал новый Dongfeng Warrior M817. Китайский внедорожник богато оснащен и получил мощную гибридную установку.

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Об этом сообщает сайт Autohome.

Новый Dongfeng Warrior M817 — конкурент Toyota Land Cruiser 300. Внедорожник отличается рубленым дизайном с расширенными крыльями, массивным пластиковым обвесом и стреловидными фарами, соединенными диодной полосой.

Dongfeng Warrior M817, Dongfeng Warrior, новый Dongfeng Warrior, китайский внедорожник, Dongfeng Warrior Fullscreen
Авто оснастили мощной плагин-гибридной установкой
Фото: autohome.com.cn

Габариты Dongfeng Warrior M817:

  • длина — 5100 мм;
  • ширина — 1998 мм;
  • высота — 1919 мм;
  • колесная база — 3005 мм.
Салон Dongfeng Warrior M817, Dongfeng Warrior, новый Dongfeng Warrior, китайский внедорожник, Dongfeng Warrior Fullscreen
Салон отделан дорогой кожей Nappa
Фото: autohome.com.cn

Салон Dongfeng Warrior M817 отделан дорогой кожей Nappa и замшей. На передней панели установили небольшой цифровой щиток приборов и крупный тачскрин. Несмотря на большие размеры авто является пятиместным, зато имеет большой багажник объемом 828-2112 л.

Салон Dongfeng 817, новый Dongfeng Warrior, Dongfeng Warrior M817, китайский внедорожник Fullscreen
Передние сиденья получили электропривод, вентиляцию и массаж
Фото: autohome.com.cn

Передние кресла внедорожника оснащены электроприводом, подогревом, вентиляцией и массажем. Также комплектация Dongfeng Warrior M817 включает проекцию на лобовое стекло, холодильник и распылитель духов.

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Китайский внедорожник оснащен плагин-гибридной установкой с 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой и тремя электромоторами. Характеристики Dongfeng Warrior M817 пока не раскрывают, однако известно, что мощность превышает 700 сил.

багажник Dongfeng Warrior 817, новый Dongfeng Warrior, Dongfeng Warrior M817, китайский внедорожник, Dongfeng Warrior M817 Fullscreen
Объем багажника 828-2112 л
Фото: autohome.com.cn

Также авто получило полный привод с понижающей передачей, управляемые задние колеса и пневмоподвеску с изменяемым (в диапазоне 150 мм) клиренсом. Также доступна внедорожная версия модели с шинами BF Goodrich, багажником на крыше и креплениями для снаряжения. Углы въезда и съезда — 30°.

Ранее электрифицированный кроссовер Dongfeng продемонстрировал рекордный запас хода более 2200 км.

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