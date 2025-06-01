В Китае показали брутального 700-сильного конкурента Toyota Land Cruiser (фото)

На автошоу в Шэньчжэне дебютировал новый Dongfeng Warrior M817. Китайский внедорожник богато оснащен и получил мощную гибридную установку.

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Об этом сообщает сайт Autohome.

Новый Dongfeng Warrior M817 — конкурент Toyota Land Cruiser 300. Внедорожник отличается рубленым дизайном с расширенными крыльями, массивным пластиковым обвесом и стреловидными фарами, соединенными диодной полосой.

Авто оснастили мощной плагин-гибридной установкой Фото: autohome.com.cn

Габариты Dongfeng Warrior M817:

длина — 5100 мм;

ширина — 1998 мм;

высота — 1919 мм;

колесная база — 3005 мм.

Салон отделан дорогой кожей Nappa Фото: autohome.com.cn

Салон Dongfeng Warrior M817 отделан дорогой кожей Nappa и замшей. На передней панели установили небольшой цифровой щиток приборов и крупный тачскрин. Несмотря на большие размеры авто является пятиместным, зато имеет большой багажник объемом 828-2112 л.

Передние сиденья получили электропривод, вентиляцию и массаж Фото: autohome.com.cn

Передние кресла внедорожника оснащены электроприводом, подогревом, вентиляцией и массажем. Также комплектация Dongfeng Warrior M817 включает проекцию на лобовое стекло, холодильник и распылитель духов.

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Китайский внедорожник оснащен плагин-гибридной установкой с 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой и тремя электромоторами. Характеристики Dongfeng Warrior M817 пока не раскрывают, однако известно, что мощность превышает 700 сил.

Объем багажника 828-2112 л Фото: autohome.com.cn

Также авто получило полный привод с понижающей передачей, управляемые задние колеса и пневмоподвеску с изменяемым (в диапазоне 150 мм) клиренсом. Также доступна внедорожная версия модели с шинами BF Goodrich, багажником на крыше и креплениями для снаряжения. Углы въезда и съезда — 30°.

Ранее электрифицированный кроссовер Dongfeng продемонстрировал рекордный запас хода более 2200 км.

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