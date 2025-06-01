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Авто

У Китаї показали брутального 700-сильного конкурента Toyota Land Cruiser (фото)

Dongfeng Warrior 817, Dongfeng Warrior, новий Dongfeng Warrior, Dongfeng Warrior M817, китайський позашляховик
Фото: autohome.com.cn | Dongfeng Warrior M817 — китайський позашляховик із брутальним дизайном

На автошоу в Шеньчжені дебютував новий Dongfeng Warrior M817. Китайський позашляховик багато оснащений та отримав потужну гібридну установку.

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Про це повідомляє сайт Autohome.

Новий Dongfeng Warrior M817 — конкурент Toyota Land Cruiser 300. Позашляховик вирізняється рубаним дизайном із розширеними крилами, масивним пластиковим обвісом та стріловидними фарами, з’єднаними діодною смугою.

Dongfeng Warrior M817, Dongfeng Warrior, новий Dongfeng Warrior, китайський позашляховик Fullscreen
Авто оснастили потужною плагін-гібридною установкою
Фото: autohome.com.cn

Габарити Dongfeng Warrior M817:

  • довжина — 5100 мм;
  • ширина — 1998 мм;
  • висота — 1919 мм;
  • колісна база — 3005 мм.
Салон Dongfeng Warrior M817, Dongfeng Warrior, новий Dongfeng Warrior, китайський позашляховик Fullscreen
Салон оздоблений дорогою шкірою Nappa
Фото: autohome.com.cn

Салон Dongfeng Warrior M817 оздоблений дорогою шкірою Nappa та замшею. На передній панелі встановили невеликий цифровий щиток приладів та крупний тачскрін. Попри великі розміри авто є п’ятимісним, зате має великий багажник об’ємом 828-2112 л.

Салон Dongfeng 817, новий Dongfeng Warrior, Dongfeng Warrior M817, китайський позашляховик Fullscreen
Передні сидіння отримали електропривід, вентиляцію і масаж
Фото: autohome.com.cn

Передні крісла позашляховика оснащені електроприводом, підігрівом, вентиляцією та масажем. Також комплектація Dongfeng Warrior M817 включає проєкцію на лобове скло, холодильник та розпилювач парфумів.

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Китайський позашляховик оснащений плагін-гібридною установкою з 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою та трьома електромоторами. Характеристики Dongfeng Warrior M817 поки не розкривають, проте відомо, що потужність перевищує 700 сил.

багажник Dongfeng Warrior 817, новий Dongfeng Warrior, Dongfeng Warrior M817, китайський позашляховик Fullscreen
Об"єм багажника 828-2112 л
Фото: autohome.com.cn

Також авто отримало повний привід зі знижувальною передачею, керовані задні колеса та пневмопідвіску зі змінним (у діапазоні 150 мм) кліренсом. Також доступна позашляхова версія моделі з шинами BF Goodrich, багажником на даху та кріпленнями для спорядження. Кути в’їзду та з’їзду – 30°.

Раніше електрифікований кросовер Dongfeng продемонстрував рекордний запас ходу понад 2200 км.

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