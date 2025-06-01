У Китаї показали брутального 700-сильного конкурента Toyota Land Cruiser (фото)

На автошоу в Шеньчжені дебютував новий Dongfeng Warrior M817. Китайський позашляховик багато оснащений та отримав потужну гібридну установку.

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Про це повідомляє сайт Autohome.

Новий Dongfeng Warrior M817 — конкурент Toyota Land Cruiser 300. Позашляховик вирізняється рубаним дизайном із розширеними крилами, масивним пластиковим обвісом та стріловидними фарами, з’єднаними діодною смугою.

Авто оснастили потужною плагін-гібридною установкою Фото: autohome.com.cn

Габарити Dongfeng Warrior M817:

довжина — 5100 мм;

ширина — 1998 мм;

висота — 1919 мм;

колісна база — 3005 мм.

Салон оздоблений дорогою шкірою Nappa Фото: autohome.com.cn

Салон Dongfeng Warrior M817 оздоблений дорогою шкірою Nappa та замшею. На передній панелі встановили невеликий цифровий щиток приладів та крупний тачскрін. Попри великі розміри авто є п’ятимісним, зате має великий багажник об’ємом 828-2112 л.

Передні сидіння отримали електропривід, вентиляцію і масаж Фото: autohome.com.cn

Передні крісла позашляховика оснащені електроприводом, підігрівом, вентиляцією та масажем. Також комплектація Dongfeng Warrior M817 включає проєкцію на лобове скло, холодильник та розпилювач парфумів.

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Китайський позашляховик оснащений плагін-гібридною установкою з 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою та трьома електромоторами. Характеристики Dongfeng Warrior M817 поки не розкривають, проте відомо, що потужність перевищує 700 сил.

Об"єм багажника 828-2112 л Фото: autohome.com.cn

Також авто отримало повний привід зі знижувальною передачею, керовані задні колеса та пневмопідвіску зі змінним (у діапазоні 150 мм) кліренсом. Також доступна позашляхова версія моделі з шинами BF Goodrich, багажником на даху та кріпленнями для спорядження. Кути в’їзду та з’їзду – 30°.

Раніше електрифікований кросовер Dongfeng продемонстрував рекордний запас ходу понад 2200 км.

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