У Китаї показали брутального 700-сильного конкурента Toyota Land Cruiser (фото)
На автошоу в Шеньчжені дебютував новий Dongfeng Warrior M817. Китайський позашляховик багато оснащений та отримав потужну гібридну установку.
Про це повідомляє сайт Autohome.
Новий Dongfeng Warrior M817 — конкурент Toyota Land Cruiser 300. Позашляховик вирізняється рубаним дизайном із розширеними крилами, масивним пластиковим обвісом та стріловидними фарами, з’єднаними діодною смугою.
Габарити Dongfeng Warrior M817:
- довжина — 5100 мм;
- ширина — 1998 мм;
- висота — 1919 мм;
- колісна база — 3005 мм.
Салон Dongfeng Warrior M817 оздоблений дорогою шкірою Nappa та замшею. На передній панелі встановили невеликий цифровий щиток приладів та крупний тачскрін. Попри великі розміри авто є п’ятимісним, зате має великий багажник об’ємом 828-2112 л.
Передні крісла позашляховика оснащені електроприводом, підігрівом, вентиляцією та масажем. Також комплектація Dongfeng Warrior M817 включає проєкцію на лобове скло, холодильник та розпилювач парфумів.
Китайський позашляховик оснащений плагін-гібридною установкою з 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою та трьома електромоторами. Характеристики Dongfeng Warrior M817 поки не розкривають, проте відомо, що потужність перевищує 700 сил.
Також авто отримало повний привід зі знижувальною передачею, керовані задні колеса та пневмопідвіску зі змінним (у діапазоні 150 мм) кліренсом. Також доступна позашляхова версія моделі з шинами BF Goodrich, багажником на даху та кріпленнями для спорядження. Кути в’їзду та з’їзду – 30°.
Раніше електрифікований кросовер Dongfeng продемонстрував рекордний запас ходу понад 2200 км.
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