Признак серьезной проблемы: механик предупредил об опасном "сладком" запахе в авто

"Сладкий" запах в салоне авто свидетельствует о серьезной неисправности. Если не принять вовремя меры, придется потратить немалые деньги на ремонт.

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Об этом рассказывает издание The Mirror.

Эксперт-механик Пит Ридли рассказывает, что иногда владельцы бензиновых или дизельных авто могут почувствовать довольно приятный запах в салоне, который он называет "сладким" или "сахарным". Водители нередко путают этот запах с ароматом освежителя воздуха, однако на самом деле он является признаком проблемы.

Утечка антифриза грозит серьезными неисправностями двигателя Фото: ATL

Дело в том, что именно так пахнет антифриз. Следовательно, появление запаха свидетельствует об утечке охлаждающей жидкости. Примечательно, что запах сильный, поэтому он ощутим даже при незначительной подтекании. Если двигатель прогрет, то аромат становится сильнее.

Конечно, утечка антифриза является серьезной неисправностью, которая может привести к перегреву двигателя и выходу его из строя. Ремонт перегретого мотора очень недешевый.

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Особенно опасной эта проблема становится летом, ведь в жаркую погоду двигатель нагревается активнее и недостаточное охлаждение (или полное его отсутствие) быстрее приведет к проблемам.

Долить антифриз в систему охлаждения можно, однако это временное решение, ведь он продолжит вытекать. Поэтому стоит обратиться на СТО.

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