Ознака серйозної проблеми: механік попередив про небезпечний "солодкий" запах в авто

«Солодкий» запах в салоні авто свідчить про серйозну несправність. Якщо не вжити вчасно заходів, доведеться витратити чималі гроші на ремонт.

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Про це розповідає видання The Mirror.

Експерт-механік Піт Рідлі розповідає, що іноді власники бензинових чи дизельних авто можуть відчути доволі приємний запах у салоні, який він називає "солодким" або "цукровим". Водії нерідко плутають цей запах із ароматом освіжувала повітря, проте насправді він є ознакою проблеми.

Витік антифризу загрожує серйозними несправностями двигуна Фото: ATL

Річ у тім, що саме так пахне антифриз. Отже, поява запаху свідчить про витік охолоджувальної рідини. Примітно, що запах сильний, тому він відчутний навіть за незначного підтікання. Якщо двигун прогрітий, то аромат стає сильнішим.

Звісно, витік антифризу є серйозною несправністю, яка може призвести до перегріву двигуна та виходу його з ладу. Ремонт перегрітого мотора дуже недешевий.

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Особливо небезпечною ця проблема стає влітку, адже в спекотну погоду двигун нагрівається активніше і недостатнє охолодження (або повна його відсутність) швидше призведе до проблем.

Долити антифриз у систему охолодження можна, проте це тимчасове рішення, адже він продовжить витікати. Тому варто звернутися на СТО.

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