Как у Эдисона: старинный электромобиль 1918 года оказался дороже Tesla (фото)

В США на аукционе продали винтажный электромобиль Detroit Electric 1918 года. За раритетное авто отдали 140 000 долларов, то есть оно дороже новых Tesla.

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Об этом сообщается на сайте аукционного дома RM Sotheby's.

Авто внешне напоминает карету Фото: RM Sotheby's

Высокая цена Detroit Electric Model 75A Brougham обусловлена тем, что сохранилось очень мало этих электрокаров. Хотя стоит отметить, что в начале ХХ века электромобили были довольно популярны.

В США во время Первой мировой войны спрос на электромобили был высоким из-за дефицита топлива. К тому же, бензиновые авто в то время не имели стартера и заводились ручкой, а это было довольно трудно. Электрокары были проще в эксплуатации.

Для управления авто установлен рычаг Фото: RM Sotheby's

Detroit Electric считался самым массовым американским производителем электрокаров вплоть до появления Tesla. Компания выпустила 13 000 электрических авто и среди их владельцев были изобретатель Томас Эдисон, миллионер Джон Д. Рокфеллер, а также жены Генри Форда и будущего президента США Двайта Эйзенхауэра.

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Detroit Electric Model 75A Brougham внешне похож на карету. В салоне водитель и пассажиры сидят друг напротив друга, а вместо руля установлен рычаг.

Электрокар прошел реставрацию Фото: RM Sotheby's

Электромобиль Detroit Electric способен развить 40 км/ч, а его запас хода составлял 110-160 км, в зависимости от версии. Впрочем, конкретно это авто во время реставрации получило современные батареи, поэтому стало более "дальнобойным".

Кстати, недавно на аукцион выставили редкий представительский седан Toyota с двигателем V12.

Также Фокус писал, что продается самый оригинальный седан 80-х.