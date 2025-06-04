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Авто

Як в Едісона: старовинний електромобіль 1918 року виявився дорожчим за Tesla (фото)

Detroit Electric 1918, Detroit Electric, електромобіль Detroit Electric, Detroit Electric Model 75
Фото: RM Sotheby's | Електромобіль Detroit Electric випустили в 1918 році

У США на аукціоні продали вінтажний електромобіль Detroit Electric 1918 року. За раритетне авто віддали 140 000 доларів, тобто воно дорожче за нові Tesla.

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Про це повідомляється на сайті аукціонного дому RM Sotheby’s.

електромобіль Detroit Electric, Detroit Electric Model 75 Fullscreen
Авто зовні нагадує карету
Фото: RM Sotheby's

Висока ціна Detroit Electric Model 75A Brougham обумовлена тим, що збереглося дуже мало цих електрокарів. Хоча варто відзначити, що на початку ХХ століття електромобілі були доволі популярними.

У США під час Першої світової війни попит на електромобілі був високим через дефіцит пального. До того ж, бензинові авто на той час не мали стартера і заводилися ручкою, а це було доволі важко. Електрокари були простішими в експлуатації.

салон Detroit Electric 1918, Detroit Electric Model 75 Fullscreen
Для управління авто встановлено важіль
Фото: RM Sotheby's

Detroit Electric вважався наймасовішим американським виробником електрокарів аж до появи Tesla. Компанія випустила 13 000 електричних авто і серед їх власників були винахідник Томас Едісон, мільйонер Джон Д. Рокфеллер, а також дружини Генрі Форда та майбутнього президента США Двайта Ейзенхауера.

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Detroit Electric Model 75A Brougham зовні схожий на карету. У салоні водій та пасажири сидять один напроти одного, а замість керма встановлено важіль.

салон електромобіля Detroit Electric, Detroit Electric Model 75 Fullscreen
Електрокар пройшов реставрацію
Фото: RM Sotheby's

Електромобіль Detroit Electric здатен розвинути 40 км/год, а його запас ходу становив 110-160 км, залежно від версії. Утім конкретно це авто під час реставрації отримало сучасні батареї, тому стало більш "дальнобійним".

До речі, недавно на аукціон виставили рідкісний представницький седан Toyota із двигуном V12.

Також Фокус писав, що продається найоригінальніший седан 80-х.