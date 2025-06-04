Як в Едісона: старовинний електромобіль 1918 року виявився дорожчим за Tesla (фото)

У США на аукціоні продали вінтажний електромобіль Detroit Electric 1918 року. За раритетне авто віддали 140 000 доларів, тобто воно дорожче за нові Tesla.

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Про це повідомляється на сайті аукціонного дому RM Sotheby’s.

Авто зовні нагадує карету Фото: RM Sotheby's

Висока ціна Detroit Electric Model 75A Brougham обумовлена тим, що збереглося дуже мало цих електрокарів. Хоча варто відзначити, що на початку ХХ століття електромобілі були доволі популярними.

У США під час Першої світової війни попит на електромобілі був високим через дефіцит пального. До того ж, бензинові авто на той час не мали стартера і заводилися ручкою, а це було доволі важко. Електрокари були простішими в експлуатації.

Для управління авто встановлено важіль Фото: RM Sotheby's

Detroit Electric вважався наймасовішим американським виробником електрокарів аж до появи Tesla. Компанія випустила 13 000 електричних авто і серед їх власників були винахідник Томас Едісон, мільйонер Джон Д. Рокфеллер, а також дружини Генрі Форда та майбутнього президента США Двайта Ейзенхауера.

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Detroit Electric Model 75A Brougham зовні схожий на карету. У салоні водій та пасажири сидять один напроти одного, а замість керма встановлено важіль.

Електрокар пройшов реставрацію Фото: RM Sotheby's

Електромобіль Detroit Electric здатен розвинути 40 км/год, а його запас ходу становив 110-160 км, залежно від версії. Утім конкретно це авто під час реставрації отримало сучасні батареї, тому стало більш "дальнобійним".

До речі, недавно на аукціон виставили рідкісний представницький седан Toyota із двигуном V12.

Також Фокус писав, що продається найоригінальніший седан 80-х.