Украинцы стали покупать больше авто из США: какие модели пользуются спросом (фото)
Спрос на авто из США в Украине снова начал расти. Теперь самыми популярными моделями из-за океана являются электрокары.
Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".
За май первую регистрацию в Украине прошли 4,3 тыс. авто из США. Это на 10% больше, чем в апреле и на 12% превышает показатель мая прошлого года.
Средний возраст зарегистрированных авто из США в Украине составляет 5,8 года. Традиционно популярностью пользуются так называемые "битки", то есть автомобили после ДТП.
Большинство завезенных авто из Америки (44%) оснащены бензиновыми двигателями, однако растет и доля электрокаров — она уже достигла 40%. Гибриды составляют 8% от общего количества, дизельные машины — 5%, а автомобили с ГБО — 3%.
Самые популярные авто из США в мае — электромобили Tesla. Модели американского бренда занимают первые два места рейтинга. Четыре модели в топ 5 являются кроссоверами
Самые популярные авто из США в Украине за май 2025 года:
- Tesla Model Y — 526 зарегистрированных авто.
- Tesla Model 3 — 453 ед.
- Ford Escape — 306 ед.
- Nissan Rogue — 240 ед.
- Jeep Cherokee — 233 ед.
Между прочим, в Украине существенно вырос и спрос на подержанные электромобили.
Также Фокус писал, что в Украину не пустили битый Lamborghini из США.