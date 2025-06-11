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Авто

Украинцы стали покупать больше авто из США: какие модели пользуются спросом (фото)

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Фото: Motor1.com | Спрос на авто из США в Украине растет

Спрос на авто из США в Украине снова начал расти. Теперь самыми популярными моделями из-за океана являются электрокары.

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Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".

За май первую регистрацию в Украине прошли 4,3 тыс. авто из США. Это на 10% больше, чем в апреле и на 12% превышает показатель мая прошлого года.

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Самыми популярными авто из США являются электрокары Tesla
Фото: Motor Trend

Средний возраст зарегистрированных авто из США в Украине составляет 5,8 года. Традиционно популярностью пользуются так называемые "битки", то есть автомобили после ДТП.

Большинство завезенных авто из Америки (44%) оснащены бензиновыми двигателями, однако растет и доля электрокаров — она уже достигла 40%. Гибриды составляют 8% от общего количества, дизельные машины — 5%, а автомобили с ГБО — 3%.

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Самые популярные авто из США в мае — электромобили Tesla. Модели американского бренда занимают первые два места рейтинга. Четыре модели в топ 5 являются кроссоверами

Самые популярные авто из США в Украине за май 2025 года:

  1. Tesla Model Y — 526 зарегистрированных авто.
  2. Tesla Model 3 — 453 ед.
  3. Ford Escape — 306 ед.
  4. Nissan Rogue — 240 ед.
  5. Jeep Cherokee — 233 ед.

Между прочим, в Украине существенно вырос и спрос на подержанные электромобили.

Также Фокус писал, что в Украину не пустили битый Lamborghini из США.