Українці стали купувати більше авто зі США: які моделі мають попит (фото)

Попит на авто зі США в Україні знову почав зростати. Тепер найпопулярнішими моделями з-за океану є електрокари.

Related video

Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".

За травень першу реєстрацію в Україні пройшли 4,3 тис. авто зі США. Це на 10% більше, ніж у квітні і на 12% перевищує показник травня минулого року.

Найпопулярнішими авто зі США є електрокари Tesla Фото: Motor Trend

Середній вік зареєстрованих авто зі США в Україні становить 5,8 року. Традиційно популярність мають так звані "битки", тобто автомобілі після ДТП.

Більшість завезених авто з Америки (44%) оснащені бензиновими двигунами, проте зростає і частка електрокарів – вона вже сягнула 40%. Гібриди становлять 8% від загальної кількості, дизельні машини – 5%, а автомобілі з ГБО – 3%.

Важливо

В Україні можуть з'явитися недорогі кросовери Maserati за ціною Toyota Camry (фото)

Найпопулярніші авто зі США у травні – електромобілі Tesla. Моделі американського бренду займають перші два місця рейтингу. Чотири моделі в топ 5 є кросоверами

Найпопулярніші авто зі США в Україні за травень 2025 року:

Tesla Model Y – 526 зареєстрованих авто. Tesla Model 3 – 453 од. Ford Escape – 306 од. Nissan Rogue – 240 од. Jeep Cherokee – 233 од.

Між іншим, в Україні суттєво виріс і попит на вживані електромобілі.

Також Фокус писав, що в Україну не пустили битий Lamborghini зі США.