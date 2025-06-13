В Украине резко выросли продажи авто из Китая: популярные модели (фото)
Продажи авто из Китая в Украине продемонстрировали стремительный рост. Наибольшим спросом пользуются электрические модели.
За май украинцы впервые поставили на учет 1580 авто из Китая. Это на 25,7% больше, чем в апреле, и сразу на 70% больше, чем в мае 2024 года. Такую статистику публикует ассоциация "Укравтопром".
Из этого количества 85% — китайские электромобили. Особенно стремительный рост отмечен в новом сегменте — сразу на 92% (до 1335 авто). Подержанных авто из Китая продали на 5% больше — 245.
Как среди новых, так и среди подержанных авто из КНР преобладают электромобили. Популярны как модели местных автопроизводителей, так и автомобили мировых брендов, выпущенные на китайских предприятиях.
В новом сегменте в лидеры вышел электрокроссовер Volkswagen ID.Unyx, также популярными являются модели BYD.
Самые популярные новые авто из Китая в Украине за май 2025 года:
- Volkswagen ID.Unyx — 254 проданных авто.
- BYD Song Plus — 216 ед.
- Honda e:NS1 -188 ед.
- BYD Sea Lion 07 — 61 ед.
- Zeekr 7X — 55 ед.
Среди китайских авто с пробегом лидирует Zeekr 001.Важно
Топ 5 популярных подержанных авто из Китая в Украине:
- Zeekr 001 — 26 зарегистрированных авто.
- Buick Envision — 19 ед.
- Volkswagen ID.Unyx — 18 ед.
- Audi Q4 e-tron — 17 ед.
- MG ZS — 15 ед.
Между прочим, в нашей стране в последнее время существенно выросли и продажи авто из США.
Также Фокус писал о рекордном спросе на гибриды в Украине.