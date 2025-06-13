В Украине резко выросли продажи авто из Китая: популярные модели (фото)

Продажи авто из Китая в Украине продемонстрировали стремительный рост. Наибольшим спросом пользуются электрические модели.

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За май украинцы впервые поставили на учет 1580 авто из Китая. Это на 25,7% больше, чем в апреле, и сразу на 70% больше, чем в мае 2024 года. Такую статистику публикует ассоциация "Укравтопром".

Из этого количества 85% — китайские электромобили. Особенно стремительный рост отмечен в новом сегменте — сразу на 92% (до 1335 авто). Подержанных авто из Китая продали на 5% больше — 245.

Zeekr 001 лидирует в подержанном сегменте Фото: Topcars UA

Как среди новых, так и среди подержанных авто из КНР преобладают электромобили. Популярны как модели местных автопроизводителей, так и автомобили мировых брендов, выпущенные на китайских предприятиях.

В новом сегменте в лидеры вышел электрокроссовер Volkswagen ID.Unyx, также популярными являются модели BYD.

Самые популярные новые авто из Китая в Украине за май 2025 года:

Volkswagen ID.Unyx — 254 проданных авто. BYD Song Plus — 216 ед. Honda e:NS1 -188 ед. BYD Sea Lion 07 — 61 ед. Zeekr 7X — 55 ед.

Среди китайских авто с пробегом лидирует Zeekr 001.

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Электромобили Zeekr официально представили в Украине: какие модели будут продавать (фото)

Топ 5 популярных подержанных авто из Китая в Украине:

Zeekr 001 — 26 зарегистрированных авто. Buick Envision — 19 ед. Volkswagen ID.Unyx — 18 ед. Audi Q4 e-tron — 17 ед. MG ZS — 15 ед.

Между прочим, в нашей стране в последнее время существенно выросли и продажи авто из США.

Также Фокус писал о рекордном спросе на гибриды в Украине.