В Україні різко зросли продажі авто з Китаю: популярні моделі (фото)
Продажі авто з Китаю в Україні продемонстрували стрімке зростання. Найбільшим попитом користуються електричні моделі.
За травень українці вперше поставили на облік 1580 авто з Китаю. Це на 25,7% більше, аніж у квітні, та одразу на 70% більше, аніж у травні 2024 року. Таку статистику публікує асоціація "Укравтопром".
Із цієї кількості 85% – китайські електромобілі. Особливе стрімке зростання відзначено в новому сегменті – одразу на 92% (до 1335 авто). Вживаних авто з Китаю продали на 5% більше – 245.
Як серед нових, так і серед вживаних авто з КНР переважають електромобілі. Популярними є як моделі місцевих автовиробників, так і автомобілі світових брендів, випущені на китайських підприємствах.
У новому сегменті в лідери вийшов електрокросовер Volkswagen ID.Unyx, також популярними є моделі BYD.
Найпопулярніші нові авто з Китаю в Україні за травень 2025 року:
- Volkswagen ID.Unyx — 254 проданих авто.
- BYD Song Plus — 216 од.
- Honda e:NS1 —188 од.
- BYD Sea Lion 07 – 61 од.
- Zeekr 7X — 55 од од.
Серед китайських авто з пробігом лідирує Zeekr 001.Важливо
Топ 5 популярних вживаних авто з Китаю в Україні:
- Zeekr 001 — 26 зареєстрованих авто.
- Buick Envision — 19 од.
- Volkswagen ID.Unyx — 18 од.
- Audi Q4 e-tron — 17 од.
- MG ZS — 15 од.
Між іншим, в нашій країні останнім часом суттєво виросли і продажі авто зі США.
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