В Україні різко зросли продажі авто з Китаю: популярні моделі (фото)

Продажі авто з Китаю в Україні продемонстрували стрімке зростання. Найбільшим попитом користуються електричні моделі.

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За травень українці вперше поставили на облік 1580 авто з Китаю. Це на 25,7% більше, аніж у квітні, та одразу на 70% більше, аніж у травні 2024 року. Таку статистику публікує асоціація "Укравтопром".

Із цієї кількості 85% – китайські електромобілі. Особливе стрімке зростання відзначено в новому сегменті – одразу на 92% (до 1335 авто). Вживаних авто з Китаю продали на 5% більше – 245.

Zeekr 001 лідирує у вживаному сегменті Фото: Topcars UA

Як серед нових, так і серед вживаних авто з КНР переважають електромобілі. Популярними є як моделі місцевих автовиробників, так і автомобілі світових брендів, випущені на китайських підприємствах.

У новому сегменті в лідери вийшов електрокросовер Volkswagen ID.Unyx, також популярними є моделі BYD.

Найпопулярніші нові авто з Китаю в Україні за травень 2025 року:

Volkswagen ID.Unyx — 254 проданих авто. BYD Song Plus — 216 од. Honda e:NS1 —188 од. BYD Sea Lion 07 – 61 од. Zeekr 7X — 55 од од.

Серед китайських авто з пробігом лідирує Zeekr 001.

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Топ 5 популярних вживаних авто з Китаю в Україні:

Zeekr 001 — 26 зареєстрованих авто. Buick Envision — 19 од. Volkswagen ID.Unyx — 18 од. Audi Q4 e-tron — 17 од. MG ZS — 15 од.

Між іншим, в нашій країні останнім часом суттєво виросли і продажі авто зі США.

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