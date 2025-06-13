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Авто

В Україні різко зросли продажі авто з Китаю: популярні моделі (фото)

Volkswagen ID.Unyx, авто з китаю в Україні, авто з Китаю, китайські електромобілі
Фото: Volkswagen | Volkswagen ID.Unyx є найпопулярнішим новим авто з Китаю

Продажі авто з Китаю в Україні продемонстрували стрімке зростання. Найбільшим попитом користуються електричні моделі.

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За травень українці вперше поставили на облік 1580 авто з Китаю. Це на 25,7% більше, аніж у квітні, та одразу на 70% більше, аніж у травні 2024 року. Таку статистику публікує асоціація "Укравтопром".

Із цієї кількості 85% – китайські електромобілі. Особливе стрімке зростання відзначено в новому сегменті – одразу на 92% (до 1335 авто). Вживаних авто з Китаю продали на 5% більше – 245.

Zeekr 001, авто з китаю в Україні, авто з Китаю, китайські електромобілі Fullscreen
Zeekr 001 лідирує у вживаному сегменті
Фото: Topcars UA

Як серед нових, так і серед вживаних авто з КНР переважають електромобілі. Популярними є як моделі місцевих автовиробників, так і автомобілі світових брендів, випущені на китайських підприємствах.

У новому сегменті в лідери вийшов електрокросовер Volkswagen ID.Unyx, також популярними є моделі BYD.

Найпопулярніші нові авто з Китаю в Україні за травень 2025 року:

  1. Volkswagen ID.Unyx — 254 проданих авто.
  2. BYD Song Plus — 216 од.
  3. Honda e:NS1 —188 од.
  4. BYD Sea Lion 07 – 61 од.
  5. Zeekr 7X — 55 од од.

Серед китайських авто з пробігом лідирує Zeekr 001.

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Електромобілі Zeekr офіційно представили в Україні: які моделі продаватимуть (фото)
Електромобілі Zeekr офіційно представили в Україні: які моделі продаватимуть (фото)

Топ 5 популярних вживаних авто з Китаю в Україні:

  1. Zeekr 001 — 26 зареєстрованих авто.
  2. Buick Envision — 19 од.
  3. Volkswagen ID.Unyx — 18 од.
  4. Audi Q4 e-tron — 17 од.
  5. MG ZS — 15 од.

Між іншим, в нашій країні останнім часом суттєво виросли і продажі авто зі США.

Також Фокус писав про рекордний попит на гібриди в Україні.