Новый кроссовер Mazda CX-5 2026 рассекретили до премьеры (фото)

В интернет попало фото Mazda CX-5 третьего поколения. Кроссовер дебютирует до конца нынешнего года.

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Кроссовер Mazda CX-5 рассекретили во время рекламной фото сессии. Фотографию опубликовали на сайте Cochespias.

Фото подтвердило истинность опубликованных ранее рендеров авто. Новая Mazda CX-5 сохраняет знакомый дизайн и силуэт с длинным капотом и высокой оконной линией.

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А вот передняя часть кроссовера изменилась. Кроссовер Mazda CX-5 2026 узнается по иной решетке радиатора, более агрессивному бамперу и тоненьким изогнутым фарам. Также известно, что авто подрастет до примерно 4,6 м в длину и станет несколько просторнее.

Ожидается, что новая Mazda CX-5 дебютирует с 2,5-литровой бензиновой четверкой на 140 л.с. с "мягкой" гибридной установкой. Позже модель получит двигатели нового поколения Skyactiv-Z. Они будут иметь улучшенную термоэффективность и увеличенный КПД, а также соответствовать нормам Евро-7.

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Сначала кроссовер Mazda CX-5 может сохранить 6-ступенчатую автоматическую КПП, а затем получит более современный 8-ступенчатый автомат. Продажи модели стартуют в начале 2026 года.

Кстати, недавно раскрыли подробности самого доступного кроссовера Mazda.

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