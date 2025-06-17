Новий кросовер Mazda CX-5 2026 розсекретили до прем'єри (фото)
В інтернет потрапило фото Mazda CX-5 третього покоління. Кросовер дебютує до кінця нинішнього року.
Кросовер Mazda CX-5 розсекретили під час рекламної фото сесії. Світлину опублікували на сайті Cochespias.
Фото підтвердило істинність опублікованих раніше рендерів авто. Нова Mazda CX-5 зберігає знайомий дизайн і силует із довгим капотом та високою віконною лінією.
А от передня частина кросовера змінилася. Кросовер Mazda CX-5 2026 пізнається за інакшою решіткою радіатора, агресивнішим бампером та тоненькі вигнуті фари. Також відомо, що авто підросте до приблизно 4,6 м у довжину та стане дещо просторішим.
Очікується, що нова Mazda CX-5 дебютує із 2,5-літровою бензиновою четвіркою на 140 к. с. із "м’якою" гібридною установкою. Пізніше модель отримає двигуни нового покоління Skyactiv-Z. Вони матимуть покращену термоефективність і збільшений ККД, а також відповідатимуть нормам Євро-7.
Спочатку кросовер Mazda CX-5 може зберегти 6-ступінчасту автоматичну КПП, а потім отримає сучасніший 8-ступінчастий автомат. Продажі моделі стартують на початку 2026 року.
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