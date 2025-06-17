Новий кросовер Mazda CX-5 2026 розсекретили до прем'єри (фото)

В інтернет потрапило фото Mazda CX-5 третього покоління. Кросовер дебютує до кінця нинішнього року.

Related video

Кросовер Mazda CX-5 розсекретили під час рекламної фото сесії. Світлину опублікували на сайті Cochespias.

Фото підтвердило істинність опублікованих раніше рендерів авто. Нова Mazda CX-5 зберігає знайомий дизайн і силует із довгим капотом та високою віконною лінією.

Раніше Mazda CX-5 бачили під час тестів Фото: Motor.es

А от передня частина кросовера змінилася. Кросовер Mazda CX-5 2026 пізнається за інакшою решіткою радіатора, агресивнішим бампером та тоненькі вигнуті фари. Також відомо, що авто підросте до приблизно 4,6 м у довжину та стане дещо просторішим.

Очікується, що нова Mazda CX-5 дебютує із 2,5-літровою бензиновою четвіркою на 140 к. с. із "м’якою" гібридною установкою. Пізніше модель отримає двигуни нового покоління Skyactiv-Z. Вони матимуть покращену термоефективність і збільшений ККД, а також відповідатимуть нормам Євро-7.

Важливо

Запас ходу — 1300 км: стали відомі характеристики електрифікованого кросовера Mazda (фото)

Спочатку кросовер Mazda CX-5 може зберегти 6-ступінчасту автоматичну КПП, а потім отримає сучасніший 8-ступінчастий автомат. Продажі моделі стартують на початку 2026 року.

До речі, нещодавно розкрили подробиці найдоступнішого кросовера Mazda.

Також Фокус розповідав про новий кросовер Audi Q3 третього покоління.