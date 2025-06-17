Заброшенные раритеты: в лесу обнаружили коллекционные британские авто с ключами в салоне (видео)

В Великобритании нашли заброшенные Reliant Scimitar. Редкие спортивные универсалы ржавеют под открытым небом на опушке леса.

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Reliant Scimitar — довольно редкая модель, поэтому увидеть сразу три таких авто — большая удача. О находке рассказали в видео на Youtube-канале IMSTOKZE.

Эти универсалы Reliant Scimitar стоят в лесу не одно десятилетие. Примечательно, что в их замки зажигания вставлены ключи. Пока неизвестно, почему машины бросили в лесу.

Авто стоят брошенными не одно десятилетие Фото: скриншот / YouTube

За годы простоя на улице Reliant Scimitar местами проржавели, а их краска облущилась. В салоне повреждена отделка и появилась паутина. У одного из авто повреждена сдвижная крыша.

В салоне Фото: скриншот / YouTube

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В лесу обнаружили два авто ранних серий (до 1975 года) и одну более позднюю модель 80-х. Британский Reliant Scimitar выпускали с 1968 по 1986 год и всего собрали 14 243 авто. Модель является гибридом спортивного купе и практичного универсала.

Выпущено всего 14 243 Reliant Scimitar Фото: скриншот / YouTube

В разные годы спортивный универсал Reliant Scimitar комплектовался двигателями Ford Cologne V6 объемом 2,6, 2,8 и 3,0 л и мощностью от 120 до 150 л. с. Покупателям предлагали 4-ступенчатую механическую или 3-ступенчатую автоматическую КПП.

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