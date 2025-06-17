Занедбані раритети: у лісі виявили колекційні британські авто з ключами в салоні (відео)

У Великій Британії знайшли покинуті Reliant Scimitar. Рідкісні спортивні універсали іржавіють просто неба на узліссі.

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Reliant Scimitar – доволі рідкісна модель, тому побачити одразу три таких авто — велика удача. Про знахідку розповіли у відео на Youtube-каналі IMSTOKZE.

Ці універсали Reliant Scimitar стоять у лісі не одне десятиріччя. Примітно, що в їх замки запалювання вставлені ключі. Наразі невідомо, чому машини покинули в лісі.

Авто стоять покинутими не одне десятиріччя Фото: скриншот / YouTube

За роки простою надворі Reliant Scimitar місцями проіржавіли, а їх фарба облущилася. У салоні пошкоджене оздоблення та з’явилася павутина. В одного з авто пошкоджено зсувний дах.

У салоні Фото: скриншот / YouTube

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У лісі виявили два авто ранніх серій (до 1975 року) і одну більш пізню модель 80-х. Британський Reliant Scimitar випускали з 1968 по 1986 рік і всього зібрали 14 243 авто. Модель є гібридом спортивного купе та практичного універсала.

Випущено лише 14 243 Reliant Scimitar Фото: скриншот / YouTube

У різні роки спортивний універсал Reliant Scimitar комплектували двигунами Ford Cologne V6 об’ємом 2,6, 2,8 та 3,0 л та потужністю від 120 до 150 к. с. Покупцям пропонували 4-ступінчасту механічну або 3-ступінчасту автоматичну КПП.

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