Качается в виражах: выпущен гибрид электрокара и байка с дверями как у Lamborghini (фото)

Французский стартап ÆMotion презентовал свою дебютную модель. Компактный электрокар сочетает в себе черты электромобиля и мотоцикла.

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ÆMotion — компактный двухместный электромобиль для города, который при этом неплохо чувствует себя на извилистых дорогах. О необычном транспортном средстве рассказали на сайте производителя.

ÆMotion достигает всего 2350 мм в длину и 790 мм в ширину. Электрокар отличается рубленым дизайном с высокой оконной линией, а его колеса разнесли по углам кузова.

Двери поднимаются вверх по "гильотинному" принципу — как у Lamborghini. В салоне установили мотоциклетный руль. Пассажир сидит за водителем, а сзади есть небольшой багажник.

Электрокар шатается в поворотах

ÆMotion весит всего 230 кг и способен развить 115 км/ч. В поворотах он кренится на угол до 35 градусов подобно мотоциклам.

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На выбор предложат два вида батареи: меньшую съемную и большую несъемную. Запас хода составит 70 и 200 км, соответственно.

Двери AEMotion поднимаются вверх

Цена ÆMotion пока не называется, однако известно, что оригинальный электромобиль будут сдавать в лизинг за 200 евро в месяц.

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