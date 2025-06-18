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Авто

Хилиться у віражах: випущено гібрид електрокара і байка із дверима як в Lamborghini (фото)

AEMotion, Електромобіль AEMotion, міський електромобіль
AEMotion — нетиповий компактний електромобіль

Французький стартап ÆMotion презентував свою дебютну модель. Компактний електрокар поєднує в собі риси електромобіля та мотоцикла.

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ÆMotion – компактний двомісний електромобіль для міста, який водночас непогано почувається на звивистих дорогах. Про незвичний транспортний засіб розповіли на сайті виробника.

ÆMotion сягає усього 2350 мм завдовжки та 790 мм завширшки. Електрокар вирізняється рубаним дизайном із високою віконною лінією, а його колеса рознесли по кутах кузова.

Двері підіймаються догори за "гільйотинним" принципом – як в Lamborghini. У салоні встановили мотоциклетне кермо. Пасажир сидить за водієм, а ззаду є невеликий багажник.

Електромобіль AEMotion, міський електромобіль Fullscreen
Електрокар хилиться в поворотах

ÆMotion важить лише 230 кг і здатен розвинути 115 км/год. У поворотах він крениться на кут до 35 градусів подібно до мотоциклів.

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На вибір запропонують два види батареї: меншу знімну та більшу незнімну. Запас ходу складе 70 і 200 км, відповідно.

міський електромобіль, Електромобіль AEMotion Fullscreen
Двері AEMotion піднімаються догори

Ціна ÆMotion поки не називається, проте відомо, що оригінальний електромобіль здаватимуть у лізинг за 200 євро на місяць.

Раніше Фокус розповідав про найдешевший електромобіль Honda, який не має вікон і дверей.

Також ми писали про новий доступний електрокар Chery QQ за $8300.