Хилиться у віражах: випущено гібрид електрокара і байка із дверима як в Lamborghini (фото)

Французький стартап ÆMotion презентував свою дебютну модель. Компактний електрокар поєднує в собі риси електромобіля та мотоцикла.

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ÆMotion – компактний двомісний електромобіль для міста, який водночас непогано почувається на звивистих дорогах. Про незвичний транспортний засіб розповіли на сайті виробника.

ÆMotion сягає усього 2350 мм завдовжки та 790 мм завширшки. Електрокар вирізняється рубаним дизайном із високою віконною лінією, а його колеса рознесли по кутах кузова.

Двері підіймаються догори за "гільйотинним" принципом – як в Lamborghini. У салоні встановили мотоциклетне кермо. Пасажир сидить за водієм, а ззаду є невеликий багажник.

Електрокар хилиться в поворотах

ÆMotion важить лише 230 кг і здатен розвинути 115 км/год. У поворотах він крениться на кут до 35 градусів подібно до мотоциклів.

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На вибір запропонують два види батареї: меншу знімну та більшу незнімну. Запас ходу складе 70 і 200 км, відповідно.

Двері AEMotion піднімаються догори

Ціна ÆMotion поки не називається, проте відомо, що оригінальний електромобіль здаватимуть у лізинг за 200 євро на місяць.

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