На аукцион выставили эксклюзивный суперкар Джереми Кларксона (фото, видео)

В Великобритании на аукцион выставили Ferrari F355 1996 года. Суперкар принадлежал бывшему ведущему шоу Top Gear и The Grand Tour Джереми Кларксону.

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Суперкар Ferrari F355 построили по заказу Джереми Кларксона. Его ориентировочная цена составляет от 245 000 до 300 000 долларов. Подробности авто раскрыли на сайте аукционного дома RM Sotheby's.

Джереми Кларксон в разные годы владел многими яркими авто. Он решил купить Ferrari F355 после того, как протестировал его в Top Gear. Ведущий даже записал небольшое видео о том, как выбирал авто.

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Джереми Кларксон решил приобрести красный суперкар Ferrari F355 в версии GTS со съемной крышей и спортивными креслами. Авто оснащено 3,5-литровым 380-сильным V8 и 6-ступенчатой механической КПП. Оно способно разогнаться до 100 км/ч за 4,6 с и развить 295 км/ч.

Ferrari F355 GTS оснащен 380-сильным V8 Фото: RM Sotheby's

Телеведущий очень хвалил управляемость Ferrari F355 GTS и посвятил автомобилю ряд публикаций. Впрочем, Кларксон мало ездил на нем, поскольку авто оказалось не слишком практичным и привлекало полицию. В 2000 году Джереми Кларксон разыграл суперкар с пробегом всего 9600 км в конкурсе от газеты The Sunday Times.

В салоне установили спортивные кресла Фото: RM Sotheby's

Новый владелец перепродал авто в 2013 году лицу, которое сейчас владеет автомобилем. Пробег Ferrari F355 GTS составляет 24 тыс. км и недавно суперкар прошел расширенное техобслуживание. В комплекте с ним идут оригинальные документы на авто с подписью Джереми Кларксона.

Между прочим, недавно с молотка за $18 миллионов ушел чемпионский болид Ferrari Михаэля Шумахера.

Также Фокус писал, что на аукцион выставили 71-летний Chevrolet Corvette в новом состоянии.